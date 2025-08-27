Continuano le indagini sul delitto di Garlasco, da qualche giorni è spuntata l’ipotesi della riesumazione del corpo di Chiara Poggi. Ecco perché potrebbe servire a fare chiarezza e quando potrebbe essere fatto.

Dopo mesi e mesi di indagini ancora non si è arrivati a una soluzione per quanto riguarda il delitto di Garlasco.

E’ stato davvero Alberto Stasi a uccidere la fidanzata, oppure qualcun altro? Magari due persone? Negli ultimi giorni è spuntata fuori l’ipotesi della riesumazione del corpo di Chiara Poggi, a parlarne è stato Massimo Lovati, avvocato dell’unico indagato per omicidio in concorso, ovvero Andrea Sempio. Lovati, ospite a Zona Bianca, ha detto le seguenti parole in relazione alla nomina, da parte della Procura di Pavia dell’anatamopatologa Cristina Cattaneo come nuova consulente: “premesso che la professoressa Cattaneo è un medico legale e non è di dinamica processuale, secondo me la nomina di questo ulteriore consulente tecnico fa ritenere che si viaggi verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi”.

Caso Garlasco, il corpo di Chiara Poggi verrà riesumato? Il motivo e quando potrebbe accadere

In una intervista a FanPage, è intervenuto Marzio Capra, ex vicecomandante dei Ris di Parma e consulente della famiglia Poggi, il quale ha asserito che la riesumazione del corpo di Chiara Poggi potrebbe non servire e che, se non è stata necessaria nel 2009 e nel 2014 era perché evidentemente il materiale che c’era era sufficiente: “e se questo materiale è stato eliminato, essendoci una sentenza passata in giudicato con disposizione a distruggere materiale, non credo sia possibile ritrovare sul corpo gli stessi campioni.” Infine, sulla possibilità che la riesumazione venga fatta, Capra aggiunge che: “sarà un’operazione a cui tutte le parti dovranno partecipare, visto che si tratta di una operazione irripetibile.”