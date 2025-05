Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, continua a tenere alta l’attenzione mediatica e dell’opinione pubblica. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emergono ancora nuovi sviluppi e dichiarazioni importanti. Tra questi, spicca il recente commento di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che ha parlato per la prima volta dopo la perquisizione nella sua abitazione, avvenuta nell’ambito delle indagini sul caso.

La sua testimonianza, rilasciata durante un’intervista a Quarto Grado, riapre il dibattito su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Delitto di Garlasco, il prossimo interrogatorio di Andrea Sempio

Andrea Sempio sarà ascoltato martedì prossimo, 20 maggio, dalla Procura nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto nell’agosto 2007 e per il quale il fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva.

La notizia è stata riportata dal conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, il quale ha precisato durante la trasmissione che le indagini sono ancora in corso e che l’interrogatorio è stato disposto dalla Procura.

Delitto di Garlasco, le prime parole di Andrea Sempio dopo la perquisizione di casa

All’alba sono arrivati a casa sua, sorprendendolo con una perquisizione durata nove ore e mezza. Inizialmente aveva temuto che gli agenti fossero giunti per arrestarlo, ma poi gli è stato comunicato che si trattava esclusivamente di un controllo. Gli investigatori si sono quindi messi subito al lavoro senza ulteriori spiegazioni.

Nel giorno della perquisizione effettuata presso l’abitazione di Andrea Sempio e dei suoi genitori, la giornalista Martina Maltagliati, del programma di Rete 4, ha incontrato il 37enne, che ha ammesso di sentirsi provato dopo una giornata così lunga e di essere soprattutto preoccupato per i genitori, dato che anche la loro casa è stata perquisita.

“Io oggi non sono stato portato via dai carabinieri né non sono stato in caserma”, ha sottolineato Sempio.

Riguardo ai ritrovamenti nel canale di Tromello, ha dichiarato di non conoscere quel luogo: