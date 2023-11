Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è stato rinviato a giudizio nell’ambito del caso Cospito. La prima udienza dinanzi al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio è stata fissata per il 12 marzo 2024.

Delmastro rinviato a giudizio per il caso Cospito

In relazione al procedimento sulla rivelazione di segreti d’ufficio, ossia i verbali del Dap sulla visita presso il carcere di Sassari effettuata da una delegazione del Partito democratico che voleva effettuare un controllo sulle condizioni di salute dell’anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio.

Delmastro, quindi, dovrà presentarsi dinanzi al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio e, in questa sede, dovrà rispondere di rivelazione di segreto d’ufficio.

Prima udienza il 12 marzo

Nel mese di luglio, la Gip Emanuela Attura aveva chiesto l’imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia, a seguito della richiesta della Procura di Roma di procedere all’archiviazione. Il Gip, infatti, aveva asserito che vi fosse una oggettiva violazione, nonostante l’assenza di prove che attestassero l’elemento soggettivo, ritenendo che Delmastro fosse consapevole dell’esistenza del segreto.

La procura, a ogni modo, aveva chiesto il proscioglimento ma il Gup ha preso una decisione diversa. La prima udienzaè stata calendarizzata per il prossimo 12 marzo.

Caso Cospito, Delmastro rinviato a giudizio: “Straordinariamente fiero”

“Confidavamo in una decisione diversa perché c’erano tutti i presupposto per una sentenza di non luogo a procedere”, ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Valentino, che difende il sottosegretario alla Giustizia.

Delmastro, invece, dopo aver appreso di essere stato rinviato a giudizio, ha affermato: “Sono straordinariamente fiero di non aver tenuto sotto segreto un fatto di gravità inaudita, cioè che terroristi anarchici in combutta con criminali mafiosi tentassero di fare un attacco concentrico al 41 bis”.