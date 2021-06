Denise Pipitone è in Francia? Sfuma l’ipotesi dell’ex pm Angioni: età diverse capitolo chiuso?

Denise Pipitone: la ragazza abitante in Francia non sarebbe lei, ma avrebbe dei collegamenti con Mazara del Vallo.

L’ipotesi dell’ex pm Maria Angioni che voleva Denise Pipitone risiedere in Francia non è più valida, per una questione di età. La ragazza francese, che somiglierebbe alla bimba scomparsa, avrebbe comunque dei collegamenti con Mazara del Vallo. Avrebbe vissuto qui in passato, infatti.

La segnalazione giunta ad Angioni non è tuttavia giusta. Capitolo chiuso, almeno per quanto riguarda questa pista. Ma come si era arrivata a essa?

Denise Pipitone in Francia? Le dichiarazioni di Angioni a Mattino 5

Maria Angioni aveva raccontato a Mattino 5 di aver ricevuto una segnalazione riguardante la possibile presenza di Denise Pipitone in Francia. Oltralpe, infatti, abiterebbe una ragazza collegata a Mazara del Vallo e ad alcuni protagonisti del caso, tutt’ora rimasto irrisolto.

Sono in seguito stati svolti opportuni accertamenti per chiarire la situazione. Alla fine si è giunti al risultato che la ragazza francese non sarebbe Denise Pipitone, in quanto la giovane avrebbe qualche anno in più rispetto alla figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Intervistata a Mattino 5, Maria Angioni aveva dichiarato di non essere sicura al100% che la giovane residente in Francia fosse Denise, ma era comunque opportuno fare accertamenti.

Di recente Mattino 5 aveva intervistato anche una ragazza di origine rom, Marianna. Questa aveva dichiarato di aver conosciuto, sempre in Francia, una ragazza riconducibile, a suo dire, alla piccola Denise.

Denise Pipitone in Francia? Angioni aveva detto: “Non ho la certezza oggettiva”

Riferendosi alla pista francese Maria Angioni aveva dichiarato nel corso di un’intervista telefonica a Mattino 5: “Sì, come ho spiegato bene non ho la certezza diciamo oggettiva, all 100%, ma le persone, diciamo che sono riuscita ad individuare sul web … Mi ha portato ad individuare una persona con tantissime fotografie sue, della famiglia, della bambina”. E poi ancora: “La compatibilità con Denise, con alcuni familiari di Denise, è molto, molto alta”.

Denise Pipitone: chi è la ragazza che vive in Francia?

Una ragazza che abita in Francia, la cui somiglianza con Denise è notevole, ma non può essere lei, in quanto più grande della bambina scomparsa. La giovane, che dovrebbe avere all’incirca 26 anni, avrebbe tuttavia dei legami con Mazara del Vallo e con alcuni protagonisti del caso di scomparsa, tanto da richiedere l’immediata verifica tramite DNA. La ragazza in questione avrebbe vissuto in passato a Mazara e conoscerebbe anche la famiglia Pipitone.