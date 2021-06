Dopo aver rilanciato a Ore 14 lo scatto che raffigura una famiglia Milo Infante ha affermato che la donna nella foto non è Denise Pipitone adulta.

Il giorno successivo all’incedibile indiscrezione lanciata da Ore 14 Milo Infante specifica e afferma che la donna ritratta nella fotografia mostrata nella giornata del 14 giugno non è Denise Pipitone adulta. In un post pubblicato su Facebook il conduttore ha infatti spiegato che: “In quella foto non è Denise Pipitone, è la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi”, aggiungendo poi: “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia.

Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina”.

Denise Pipitone, Milo Infante sulla foto a Ore 14: “È la cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi”

Nella giornata del 14 giugno la trasmissione televisiva Ore 14 aveva mandato in onda delle immagini che ritrarrebbero Denise Pipitone adulta assieme al marito e alla figlia. Una di queste immagini è inoltre uno screenshot di una conversazione su Whatsapp nella quale la presunta Denise afferma: “Salve mi scusi il disturbo, ho chiesto di fare il test del Dna a mia mamma ma lei non lo vuole fare, anzi adesso non mi risponde più al cellulare.

Tre anni fa mi hanno detto che sono stata rapita, ho paura di essere io la bambina che state cercando”.

A 24 ore da quella che sembrava essere una svolta decisiva nelle indagini arriva però la smentita di Milo Infante, che già nella giornata di ieri parlava così della donna ritratta nella foto: “Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. […] Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi. […] È una immagine molto suggestiva e che rappresenta una famiglia: madre, padre e bambina piccola. Devo dire che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise“.

Foto di Denise Pipitone adulta, lo sfogo di Piera Maggio

Nel frattempo la stessa Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha commentato i recenti sviluppi mediatici affermando: “Adesso anche basta, comprensibile la voglia di tutti di arrivare a un lieto fine però non bisogna esagerare!” Qui ci si dimentica che i primi interessati a voler ritrovare Denise sono i genitori“.