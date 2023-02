Denise Pipitone, l'appello: "Matteo Messina Denaro deve collaborare"

Continuano gli appelli al boss Matteo Messina Denaro sul caso Denise Pipitone: “Può e deve sapere cosa può essere accaduto a quella famiglia”.

L’appello dell’amica di Matteo Messina Denaro

Ospite in collegamento a “Non è l’Arena“, in onda su LA7, un’amica del boss Matteo Messina Denaro ha parlato della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta quasi 19 anni fa: «

«C’è una grande voragine aperta in quella mamma e in quel papà che non sanno che fine ha fatto. Per quello che gli viene attribuito credo che possa e debba sapere cosa può essere accaduto a quella famiglia».

Anche questa donna – la cui identità è rimasta sconosciuta – si è aggiunta al grido dei parenti della piccola, di cui si sono perse le tracce a Mazara del Vallo nel settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni.

La richiesta della madre di Denise Pipitone

Anche Piera Maggio, padre di Denise, che non si è mai data pace per la scomparsa della figlia, sembra impossibile che il Padrino di Castelvetrano non sappia nulla.

Infatti, Messina Denaro, si nascondeva a Campobello, a pochi passi da Mazara del Vallo, dove la piccola è scomparsa.