Gli audio di Messina Denaro a un'amica: "Avevo una vita bellissima, il mio corpo mi ha tradito"

Spuntano anche gli audio di Matteo Messina Denaro a un’amica: “Avevo una vita bellissima, il mio corpo mi ha tradito”.

Il boss aveva avuto il Covid con febbre e perdita di peso due giorni prima del suo arresto. Eccone la prova in un messaggio scritto dal mafioso il 14 gennaio 2023, a due giorni dal blitz presso la clinica La Maddalena di Palermo: “Il Covid mi ha lasciato ieri, ho ancora la febbre e ho perso 4 chili. Se mi riprendo mi faccio sentire”. Su WhatsApp Messina Denaro scrive all’amica conosciuta durante la chemio a cui si era presentato come Andrea.

Gli audio di Messina Denaro a un’amica

Come spiegato nella puntata serale de L’Arena su La7 Massimo Giletti i due avevano avuto vari scambi anche vocal. E lo scorso 11 febbraio 2022, Messina Denaro ha scritto: “Il mio corpo mi ha tradito. Ancora non riesco a capacitarmi. Non lo sopporto più questo corpo. Io avevo una vita bellissima. Non avevo previsto quello che sta accadendo e non lo posso accettare“. E ancora: “Ero un vulcano prima della malattia, ero un altro Andrea, ora mi sento inutile”.

Ecco, “l’altro Andrea” si concedeva anche momenti di conforti a terzi: “Lo so cosa stai passando, ma non puoi fare così. Cadi malata prima di sapere le notizie. C’è un centro dove stanno facendo questo esame istologico? Cerca di contattarli. Non so che dirti. 22 giorni è assurdo, a me l’hanno dato in una settimana. Fammi sapere”.

La sottile ammissione: giù la maschera

Poi forse una sottile ammissione: “Io sono stato un tipo che il mondo lo ha calpestato, anche malamente.

Ne ho di esperienze”. E Messina Denaro aveva anche posto per considerazioni politiche e sulla guerra in Ucraina: “Quella gente (riferendosi agli ucraini) è così… e lo dico in maniera offensiva ora. Io sono filorusso ma non perché io sono sovietico o pro Putin. Hanno ragione comunque. Mentre invece chiunque va dietro la televisioni, dietro i mass media, io non sono così. Al primo posto metto sempre l’essere umano, le guerre sono uno schifo, ma rifletti bene su chi ha ragione”.

Un mafioso filorusso e contro Zelensky

E la stoccata finale a Zelensky: “Prima di tutto questo mascalzone di pseudo presidente che sta facendo morire un sacco di persone suoi concittadini per fare il megalomane, perché lui vorrebbe una guerra mondiale”. E la donna che non sapeva con chi stava parlando? “Mi è scoppiato dentro al cuore, per me era un grande amico e confidente. Faccio ancora fatica a credere che quella persona con la quale avevo instaurato rapporto di profonda amicizia oggi non è più una persona alla quale mi posso rapportare. Mi manca“. Poi l’appello: “In questo momento lo inviterei a vestirsi di umiltà e pensare a tutte le persone che gli vogliono bene e indurlo a riflettere e a collaborare, non ultima la faccenda che riguarda Denise Pipitone e dare un grandissimo aiuto alla famiglia che sta cercando la verità”.