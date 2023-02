Cade l'ipotesi per cui avrebbe rifiutato le cure contro il cancro: Matteo Messina Denaro è in salute ed ha riposto "rispettosamente" al magistrato

Matteo Messina Denaro è in salute ed ha riposto “rispettosamente” al magistrato che gli faceva le prime domande dopo l’arresto dei carabinieri del Ros.

Grazie ad una fonte citata da Fanpage trapelano le indiscrezioni su toni e contenuti generali dell’interrogatorio del boss mafioso a L’Aquila.

Matteo Messina Denaro è in salute

Da quanto scrive la testata pare di capire che nelle due ore di interrogatorio nel carcere de L’Aquila del boss siano emersi due elementi chiave: il primo è che Messina Denaro sarebbe “in salute” malgrado il cancro di cui soffre da anni e per il quale era in cura nella clinica dove è stato arrestato, il secondo è che il mafioso non avrebbe avuto un atteggiamento sprezzante o poco collaborativo con il magistrato palermitano Paolo Guido.

Proprio lui è il requirente che ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto dell’ex latitante trapanese.

Un boss “rispettoso nel rispondere”

Il contenuto dell’interrogatorio è secretato perché attinente a parte preliminare delle indagini ma pare che nel rispondere alle domande, sempre secondo gli insider di Fanpage, Messina denaro sarebbe stato “abbastanza rispettoso e che è stato trovato in salute: nelle sue ore di interrogatorio non ha mostrato segni di cedimento”.

Il dato desumibile ma non obiettivo del tutto sarebbe quello per cui il mafioso non ha affatto rifiutato le cure come ipotizzato in questi giorni.