Denise Pipitone, la nuova Age Progression diffusa dalla famiglia: come potrebbe essere ora

Una nuova Age Progression commissionata dalla famiglia svela come potrebbe essere oggi Denise Pipitone, scomparsa da Mazara 17 anni fa.

La famiglia di Denise Pipitone ha diffuso una nuova Age Progression che mostra come potrebbe essere l’ormai ragazza di 21 anni scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. L’immagine con il presunto invecchiamento di Denise è stata commissionata dai suoi familiari ed è stata realizzata da esperti attraverso le foto originali della bimba scattate prima della scomparsa e analizzando quelle dei genitori e del fratello.

Denise Pipitone: la nuova Age Progression

Il nuovo invecchiamento è stato commissionato dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialis. Nel post condiviso dalla madre Piera Maggio, che ha ringraziato per il lavoro svolto, è visibile l’immagine con la Age Progression affiancata a quella della stessa Denise bimba in braccio alla madre.

Il cartello rilancia anche la data di nascita e quella di scomparsa della bimba, sia in italiano che in inglese, con l’hashtag #missingDenise.

Denise Pipitone: la nuova Age Progression e la vecchia

La famiglia di Denise aveva richiesto un nuovo invecchiamento dopo essersi mostrata in disaccordo con

quello realizzato nell’estate 2020 in cui faticava a riconoscere Denise. Si trattava a loro detta di “un’immagine che riteniamo non coerente con quelle precedenti, due nel 2008 e una nel 2014: quella che oggi dovrebbe essere una ragazza di 20 anni, a noi ci è sembrata una bambina di 8 anni“.