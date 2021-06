Denise Pipitone, la testimonianza: “Ho visto Anna Corona il giorno della scomparsa”

Anna Corona è rimasta in hotel almeno fino alle 12 il giorno della scomparsa di Denise Pipitone: la testimonianza del proprietario.

Spunta una nuova testimonianza sul caso di Denise Pipitone: si tratta del signor Vito, il proprietario dell’hote Ruggiero in cui lavorava Anna Corona. L’uomo ha affermato di averla vista il giorno della scomparsa della bimba.

Denise Pipitone: la testimonianza di Vito

Le sue parole sono state mostrate nel corso de La vita in diretta, la cui inviata Lucilla Masucci si è recata nel comune del trapanese per intervistarlo. Vito ha raccontato di aver visto la madre di Jessica Pulizzi spiegando che è stata in albergo fino a mezzogiorno. “Il personale mangiava a quell’ora. Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l’ho richiamata e gliel’ho fatto notare.

Mangiò un uovo in padella. Fino a mezzogiorno sono certo che fosse lì, dopo non posso mettere le mani sul fuoco“, ha dichiarato.

Quanto alla possibilità che la figlia e la sorella siano passate in hotel il giorno della sparizione di Denise e che Anna Corona sia andata via prima, il titolare ha sottolienato di non aver visto arrivate le ragazze e di non sapere se qualcuno le abbia viste.

Era possibile accedere alla lavanderia dal garage, ha spiegato, ma dalla reception si vedeva chi entrava e chi usciva. “Se Anna Corona è uscita prima quel giorno, qualcuno l’ha vista“, ha concluso.