Denise Pipitone, spunta una nuova foto: il tweet dell’avvocato Frazzitta

A Mattino 5 si è parlato di una nuova segnalazione su Denise Pipitone, per via di un tweet dell'avvocato Frazzitta, con foto molto particolari.

Da diverse settimane si parla moltissimo del caso Denise Pipitone, a causa della segnalazione di una ragazza russa, che poi si è rivelata non essere realmente la bambina scomparsa. L’attenzione sul caso ha portato ad una nuova segnalazione, molto particolare, condivisa dall’avvocato di Piera Maggio.

#DenisePipitone, un caso irrisolto dopo 17 anni: spunta una foto misteriosa. E’ Denise la bimba nella foto?#Mattino5 pic.twitter.com/LVBTfVsY2g — Mattino5 (@mattino5) April 12, 2021

Denise Pipitone: nuova foto

Continuano le ricerche di Denise Pipitone, bambina scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, mentre giocava nel cortile di casa della nonna. Dopo il caso della trasmissione russa, che si è rivelato una nuova delusione per i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi, è arrivata una nuova segnalazione su Twitter.

A parlarne è stata Federica Panicucci, nella puntata in onda questa mattina, 12 aprile, di Mattino 5. L’attenzione è stata puntata su alcune foto che sono state condivise su Twitter anche dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. “Qualcuno sa se precedentemente ha visto questa foto? Negli anni della scomparsa di Denise? Per capire se sono recenti o meno” si legge sul tweet poi ricondiviso dall’avvocato.

Qualcuno sa se precedentemente ha visto queste foto? Negli anni della scomparsa di Denise? Per capire se sono recenti o meno.#DenisePipitone pic.twitter.com/L41I103NEp — manuela🍗 (@rovnaldweasley) April 10, 2021

Ci sono diverse fotografie che sono state mostrate durante la trasmissione di Federica Panicucci. Nelle immagini si nota una bambina davvero molto simile a Denise Pipitone, insieme ad altri ragazzini. Potrebbe essere realmente lei? Sul web è stato diffuso da alcuni utenti un articolo del novembre 2013, pubblicato dal Daily Mail, in cui si nota la stessa fotografia. Si tratta di un articolo scritto da Lizzie Edmonds e ha come argomento la vita della popolazione Rom in uno dei quartieri più poveri della Slovacchia. “Un gruppo di fratelli Rom in posa per la fotocamera all’interno di un appartamento di un palazzo. I muri dietro di loro sono coperti di graffiti, mentre la spazzatura ricopre il pavimento” si legge nella descrizione di questo scatto. Ovviamente verranno fatte tutte le verifiche del caso, come accade ogni volta che arriva una segnalazione su Denise Pipitone.