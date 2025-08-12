Gilberto, 20 anni, con un video su TikTok dalla stazione di Rimini ha raccontato di essere scappato dal lavoro estivo come animatore turistico, denunciando la scarsa paga e la pessima sistemazione. Subito è arrivata la replica del datore di lavoro.

Rimini, lo sfogo su TikTok dell’animatore turistico neolaureato: “Sottopagato e con alloggio da schifo”

Gilberto Contadin, 20 anni neolaureato, si è sfogato su TikTok, pubblicando un video denuncia in stazione a Rimini: “650 euro al mese. Sottopagato, sfruttato e ho rischiato di prendermi le peggio malattie. Dovevo fare l’animatore ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo, essere pagato una miseria.” Nel video il giovane ha anche allegato alcune foto dell’alloggio, in cui si vede la muffa agli angoli della stanza. Gilberto ha anche raccontato di aver firmato un contratto che prevedeva un compenso di 1.300 al mese, da cui sono stati poi scalati vitto e alloggio, arrivando quindi a 650 euro. Lui ha deciso di andarsene e di pubblicare il video denuncia su TikTok, che ha già ottenuto 1,4 milioni di visualizzazione. In tanti però lo hanno criticato, tra chi gli ha detto di non avere spirito di adattamento a chi gli ha detto di essere viziato. Ma, prontamente, è arrivata anche la replica dello stesso datore di lavoro.

Rimini, lo sfogo su TikTok dell’animatore turistico neolaureato: la replica del datore di lavoro

Dopo lo sfogo su TikTok di Gilberto Contadin, è arrivata subito la replica del datore di lavoro, Antonio Cafarelli, fondatore di PeterPan, agenzia di service per intrattenimento e animazione turistica che fa capo a Servipan Italia, sul Corriere della Sera: “quella ricostruzione non è corretta, ha detto cose inesatte e siamo molto dispiaciuti.” Cafarelli ha detto di essere dispiaciuto che il ragazzo non li abbia contattati invece di pubblicare subito il video, anche perché quando c’è, un problema loro sono lì apposta per risolverlo. Inoltre ha detto che il 20enne è rimasto solo un’ora, che è stato fatto accomodare temporaneamente nella camera della capo animatrice e che poteva farsi una doccia mentre la sua stanza veniva preparata: “a quel punto lui ha scattato foto della camera della capo animatrice in cui avrebbe dovuto trascorrere qualche ora. Ha fotografato il bagno comune e non quello personale. Poi se ne è semplicemente andato.” Sulla paga, Cafarelli ha detto che loro hanno applicato il contratto collettivo nazionale del lavoro, sottoscritto da cinque aziende del settore e che la paga per il primo anno senza esperienza è di 1.307 per un massimo di 45 ore settimanali e un giorno di riposo e che è vero che c’è il comfort pack, che si detrae quindi vitto e alloggio dallo stipendio. Infine ha detto che non denuncerà il ragazzo.