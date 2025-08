Tre russi nei guai per un TikTok choc: hanno filmato se stessi davanti a un sito devastato da un raid. Il video è esploso sui social, scatenando indignazione. Arrestati sul posto, le indagini sono in corso.

Tre giovani russi sono stati arrestati dopo aver pubblicato su TikTok un breve video in cui si riprendevano mentre ballavano davanti a un enorme incendio divampato nel deposito di carburante di Adler, nel sud del Paese.

Le fiamme, visibili fino a Sochi, sono il risultato di un attacco con droni attribuito all’Ucraina, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. Nel filmato, i tre improvvisano un mini-balletto di quindici secondi sulle note del brano Crimson Dawnn del rapper russo Endsphil, mentre sullo sfondo si intravede il fumo nero. La scena, girata in un contesto di emergenza, ha sollevato l’attenzione delle autorità.

Il Ministero degli Affari Interni del distretto di Kuban ha confermato che è in corso un’ispezione per valutare eventuali infrazioni alle leggi vigenti. L’accusa ipotizzata riguarda la diffusione di contenuti sensibili legati a eventi di guerra o situazioni di crisi.

A finire in manette sono due ragazze, Dasha Vladimirovna (21 anni) e Karina Evgenyevna (19 anni), in vacanza sulle spiagge del Mar Nero per celebrare un compleanno, insieme a un terzo uomo la cui identità non è ancora stata resa nota. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e determinare eventuali provvedimenti giudiziari.

