Condannato per una serie di ergastoli e ammalatosi dopo un infarto, detenuto da 22 anni al 41bis: muore due giorni dopo il trasferimento in ospedale

Detenuto da 22 anni al 41bis: muore due giorni dopo il trasferimento in ospedale ed in queste ore il caso Cospito porta alla ribalta la vicenda del boss di mafia Giuseppe Gallico esposta dai suoi legali.

Legali che hanno denunciato a Repubblica: “È stato lasciato morire in carcere, anche quando le sue condizioni erano disperate”. Gallico aveva 66 anni e ne ha passati la metà in carcere: doveva scontare una serie di ergastoli sotto cappello del 416/bis, associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsioni, possesso di armi e altri reati.

Detenuto da 22 anni al 41bis muore

Di quegli oltre 30 anni di galera Cospito oltre 22 li ha trascorsi in regime di 41 bis, poi le sue condizioni di salute si erano aggravate e nel giugno del 2022, nel carcere di Opera a Milano, i suoi legai o chiesto chiedono un differimento della pena.

Il boss aveva avuto un infarto a cui fece seguito una fibrosi polmonare idiopatica, “malattia rara a carattere progressivo che mette il paziente a rischio di eventi anche fatali”. Il giudice di Sorveglianza disse no e la Dia di Reggio Calabria anche, il boss era ancora “pericoloso”. In quei mesi le condizioni del mafioso peggiorarono e ad ottobre del 2022 i legali presentano una nuova richiesta con il boss, ormai attaccato alla bombola dell’ossigeno.

Il rifiuto del trasferimento ed il decesso

Ci fu il rifiuto del trasferimento presso il reparto Medicina V del San Paolo di Milano, riservato ai detenuti in regime di 41 bis: la paura era quelle di “aria condizionata altissima, che avrebbe ucciso ancora prima un malato di polmonite”. Nuova istanza al giudice di Sorveglianza, udienza calendarizzata per l’11 novembre e rinviata al 27 gennaio 2023, per verificare l’idoneità di un domicilio per il boss moribondo.

Quel giorno la richiesta viene accolta ma Gallico sta per andare a rendere conto ad un altro Tribunale e muore nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio 2023.