Caso Cospito, Cuperlo: "La maggioranza si assumerà le sue responsabilità"

Non si arrestano le polemiche vivissime sul caso Cospito, Cuperlo a La7 spara a zero: "La maggioranza si assumerà le sue responsabilità"

Non accennano a placarsi gli strascichi del caso Cospito su cui è intervenuo anche il candidato alle primarie per la segreteria del Partito democratico Gianni Cuperlo: “La maggioranza si assumerà le sue responsabilità”.

Ospite di Alessandra Sardoni ad Omnibus su La7 l’esponente Dem ha prima replicato a Maurizio Gasparri dopo un suo “lapsus” e poi ha spiegato perché le parole di Giovanni Donzelli avranno conseguenze.

“La maggioranza si assumerà le responsabilità”

Cuperlo non le ha mandate a dire: “La maggioranza si assumerà le sue responsabilità, fatti molto gravi“. In esordio e rispondendo ad una domanda Cuperlo ha detto: “Non so se la polemica si chiuderà qui, io penso di no perché l’episodio è grave”.

E ancora: “Lo era per il contesto, perché alla Camera si discuteva l’istituzione della Commissione Antimafia in una dimensione che avrebbe dovuto vedere le forze di maggioranza ed opposizione unite e compatte“.

Quello di Donzelli “un insulto irricevibile”

Poi Cuperlo ha incalzato sulla gravità “per l’utilizzo del bastone da parte di un esponente della maggioranza contro l’opposizione, accusata letteralmente di incoraggiare mafia e terrorismo“. Ha chiosato Cuperlo: “Questo è un giudizio, un’aggressione, un’offesa ed un insulto irricevibile per tante ragioni, legate se non altro alla vicenda storica di questo paese”.