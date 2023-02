Caso Cospito, Delmastro vuole cambiare casa e mollare il coinquilino Donzelli

Sul Caso Cospito non ci sarebbero dimissioni ma solo un “divorzio cautelare” dalla coabitazione: Andrea Delmastro vuole cambiare casa e mollare il coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli dopo le polemiche accesissime innescate dai documenti del Dap sensibili che il vice ministro ha passato al parlamentare numero due del Copasir che alla Camera ne ha fatto un uso politico per picconare gli avversari del Pd.

Delmastro vuole cambiare casa e mollare Donzelli

Il dato è incerto, perché Delmastro ha offerto due versioni differenti a due testate, ma pare proprio che il delegato al Dap di via Arenula voglia cambiare casa e mollare il coinquilino Donzelli. I due condividono un appartamento a Roma nel quartiere Monti dalla scorsa legislatura e come spiega Fanpage “il sottosegretario alla Giustizia potrebbe lasciare la casa presa a metà con il vicepresidente del Copasir”. Quella ventilata sarebbe una separazione per rispondere anche alle voci che darebbero per avvenuto il passaggio dei documenti sensibili anche grazie a quel regime di “promiscuità” fra un membro dell’esecutivo ed un parlamentare accomunati però dal fatto di essere entrambi fedelissimi di Giorgia Meloni ed uomini di punta di Fratelli d’Italia.

Le due versioni su Repubblica e sul Foglio

Pare che nessuno dei due abbia intenzione di dimettersi, anche se sono ore di “intense fibrillazioni in maggioranza”. Al Corriere della Sera Delmastro aveva detto con con Donzelli e dopo qualche divergenza di corrente “ci siamo trovati in sintonia e dalla scorsa legislatura condividiamo l’appartamento”. Poi ha precisato “di non aver assolutamente portato a casa la relazione in questione”. E in chiosa ma a Repubblica: “In ogni caso, non cambierò coinquilino“.

E sul Foglio? Una versione differente: “Sto pensando alla separazione, è un’ipotesi, questa sera glielo propongo”.