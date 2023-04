Di Maio rappresentante speciale Ue nel Golfo: si del Cops

A quella controversa scelta mancavano alcuni passaggi e per Luigi Di Maio rappresentante speciale Ue nel Golfo è arrivato il si del Cops. Il Comitato politico e di sicurezza dell’Ue ha infatti ratificato la nomina dell’ex ministro degli Esteri del governo Draghi, ex pentastellato e leader di Impegno Civico.

Di Maio rappresentante speciale Ue

Dai media si apprende infatti che la nomina di Luigi Di Maio a rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo è stata ratificata dall’organismo, composto dai Rappresentanti dei 27 Stati membri. Il Cops ha quindi preso atto della nomina proposta dall’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell. E sempre da quanto si apprende non ci sarebbero state discussioni di merito o formali. Ma cosa succederà adesso? Che la nomina di Di Maio dovrà essere ratificata dal Consiglio Ue con un iter di ratifica che in teoria non prevede dibattiti. Dopo quel secondo step l’ex ministro entrerà in carica come inviato Ue nel Golfo dal primo giugno.

La mozione della leghista Ceccardi

Tutto è accaduto ieri, 26 aprile, con la commissione Affari Esteri dell’Eurocamera che ha approvato all’unanimità la richiesta dell’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. La leghista aveva chiesto la convocazione di un rappresentante del Consiglio Ue a riferire sulla nomina davanti agli eurodeputati. Fonti di Bruxelles spiegano che l’audizione potrebbe avvenire già nelle prime settimane di maggio.