Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Diamante, in provincia di Cosenza, dove un neonato è morto a seguito di un malore improvviso. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i prolungati tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare, lasciando la cittadinanza nello sgomento e avviando gli accertamenti delle autorità per chiarire le cause del decesso.

Un dramma improvviso per la comunità di Diamante

Come riportato da LaCNews, una tragedia ha colpito profondamente la zona della Diamante, nell’area della Riviera dei Cedri, dove un neonato di appena dieci giorni è deceduto in seguito a un improvviso malore, verosimilmente un arresto cardiaco. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo di ieri, quando le condizioni del piccolo si sono aggravate repentinamente, spingendo i genitori a chiedere immediatamente aiuto. I soccorsi sono intervenuti con tempestività, attivando anche le procedure d’emergenza e tentando a lungo le manovre di rianimazione, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 e successivamente dell’elisoccorso partito da Cosenza, ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Diamante, neonato morto dopo un malore improvviso: aperta inchiesta dalla Procura

La situazione ha richiesto anche l’intervento delle autorità: sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi, mentre la Procura di Paola, sotto il coordinamento del procuratore Domenico Fiordalisi e con il sostituto procuratore Maria Porcelli, ha disposto gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso.

L’ipotesi principale resta quella di un evento naturale, ma saranno gli approfondimenti a stabilire se possa esserci stata una patologia non diagnosticata o un’altra causa clinica improvvisa. La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità del Tirreno Cosentino, lasciandola sgomenta e senza parole. Anche il Sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha voluto manifestare il cordoglio dell’amministrazione comunale attraverso una comunicazione ufficiale: “Ci sono dolori che non hanno nome, ferite che attraversano il cuore e lo lasciano sospeso. Oggi Diamante si nasconde in un profondo silenzio. Piange il piccolo Gabriel, un’anima pura volata via dopo appena dieci giorni di vita“.

Un messaggio che racchiude tutto il peso emotivo di una perdita così improvvisa. In segno di vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia, il primo cittadino ha inoltre annunciato che, in occasione delle esequie, verrà proclamato il lutto cittadino.