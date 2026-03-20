Diaz conferma il titolo mondiale indoor nel salto triplo a Torun

A Torun, in Polonia, l’Italia festeggia una serata di gloria: il triplista Andy Diaz si è imposto ai Mondiali indoor con la misura di 17,47, assicurandosi il titolo conquistato un anno prima a Nanchino. La vittoria, ottenuta il 20 marzo 2026, è arrivata grazie a un primo salto di grande qualità che ha dato al campione la libertà di gestire la gara con calma e autorevolezza; quel salto è stato anche la sua miglior performance stagionale e la migliore prestazione mondiale dell’anno.

Il successo di Diaz non è stato solo un atto di forza fisica ma anche una scelta strategica: dopo aver aperto con il 17,47 il triplista azzurro ha mantenuto una serie solida e controllata che ha messo al sicuro l’oro. Sul podio sono saliti anche il giamaicano Jordan Scott con 17,33 e l’algerino Yasser Triki con 17,30, mentre l’altro azzurro in gara, Andrea Dallavalle, vicecampione mondiale all’aperto, ha chiuso settimo con 16,90.

La gara: primo salto decisivo

La finale del salto triplo è stata indirizzata già dal primo tentativo di Diaz: un balzo che, come ha raccontato lo staff tecnico, è sembrato eseguito con grande naturalezza e sicurezza. La progressione degli avversari è stata costante, con Scott e Triki che hanno risposto con tre e quattro misure importanti nei loro turni, ma il margine creato da Diaz al primo salto è stato sufficiente per controllare la competizione. La sua serie (17,47-16,91-passa-17,08-passa-nullo) riflette una gara giocata con intelligenza, focalizzandosi sull’accuratezza dei passi verso l’asse di battuta e sulla gestione degli sforzi.

Avversari e numeri della finale

Oltre ai piazzamenti dei medagliati, è utile sottolineare alcuni dati tecnici: il podio è stato composto da atleti con misure molto ravvicinate e il livello della prova è stato alto, tanto da rendere il primo salto di Diaz ancora più significativo. L’evento ha confermato come il salto triplo sia oggi una disciplina in cui pochi centimetri possono decidere le medaglie, e Torun ha offerto una vetrina internazionale per questo equilibrio tra potenza ed efficacia tecnica. La presenza del coach Fabrizio Donato in tribuna è stata percepita come elemento di supporto importante per il campione.

Il significato del bis e la storia azzurra

Il successo di Diaz assume anche un valore storico per l’Italia: confermarsi campione del mondo indoor nel triplo è un’impresa rara, che in passato era riuscita solo a pochi azzurri. Nella storia dei Mondiali indoor, tra gli italiani a festeggiare più di una volta c’è stato Gennaro Di Napoli, vincitore sui 3000 metri nel 1993 e 1995, mentre un altro successo nel triplo era stato quello di Paolo Camossi a Lisbona nel 2001. Con il bis di Torun, Diaz entra in un ristretto club di atleti capaci di ripetersi su palcoscenici internazionali.

Parole del protagonista

Il triplista delle Fiamme Gialle ha ammesso che la partecipazione a Torun non era scontata e che, solo poche settimane prima, insieme al coach avevano ipotizzato di saltare l’appuntamento per concentrarsi sulla stagione all’aperto. La decisione di provarci è però ripagata dall’oro: Diaz ha detto di essersi sentito tranquillo e fiducioso nel lavoro svolto, e ha confessato l’ambizione di puntare ora al primato mondiale, con l’idea di poterlo realizzare anche in Italia, magari in occasione del Golden Gala.

Il bilancio della prima giornata per l’Italia

Oltre all’oro di Diaz, la prima giornata di gare ha portato segnali positivi per la squadra azzurra: nei 1500 metri si sono qualificati per la finale Federico Riva tra gli uomini e Ludovica Cavalli tra le donne, quest’ultima prima italiana a raggiungere la finale della specialità nella storia dei Mondiali indoor. Nei 60 metri Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo sono arrivati fino alle semifinali, mentre la presenza di altri azzurri in gara testimonia la profondità del gruppo.

La giornata successiva vedrà diversi nomi italiani ancora in pista, con gare che possono aumentare il bottino di medaglie: dalla diretta tv ai programmi di streaming, l’attenzione rimane alta su ogni finale. Per l’Italia la medaglia di Diaz è un segnale di continuità e di ambizione, un punto di partenza per le sfide della stagione.

In chiusura, la conferma del titolo iridato da parte di Andy Diaz non è soltanto una vittoria personale ma anche un momento di rilancio per l’atletica italiana: un risultato nato da qualità tecnica, gestione tattica e convinzione mentale, ingredienti che fanno della squadra azzurra una protagonista attesa nelle prossime gare.