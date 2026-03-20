Diaz si conferma campione nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun

Andy Diaz ha vinto l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor a Torun con 17,47, imponendosi su Jordan Scott e Yasser Triki e regalando all'Italia la prima medaglia della manifestazione

Il 20 marzo 2026 Andy Diaz ha scritto un’altra pagina importante del suo percorso in azzurro, conquistando la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun (Polonia) con la misura di 17,47. Quel primo salto, netto e determinante, si è rivelato sufficiente per aggiudicarsi il titolo e per firmare la miglior prestazione mondiale dell’anno, regalando così all’Italia la prima medaglia della manifestazione.

Alle sue spalle sono saliti sul podio il giamaicano Jordan Scott (17,33) e l’algerino Yasser Triki (17,30), mentre l’altro azzurro in gara, Andrea Dallavalle, ha chiuso in settima posizione con 16,90. La serata di Torun ha quindi visto emergere ancora una volta la capacità di Diaz di competere ai massimi livelli anche con poche gare nelle gambe.

La dinamica della finale

La finale del salto triplo è stata una battaglia di nervi e tecnica: Diaz ha piazzato l’attacco decisivo già al primo turno, imponendo subito il riferimento a cui gli avversari hanno dovuto rispondere. Nel corso della gara molti contendenti hanno cercato il colpo vincente migliorando progressivamente le loro misure, ma nessuno è riuscito a raggiungere i 17,47 dell’azzurro. La successione di tentativi ha messo in evidenza come, in competizioni così tirate, la capacità di produrre un grande salto al momento giusto spesso valga più della regolarità.

Prove e risposte degli avversari

Nel confronto diretto Jordan Scott ha provato a pressare con salti crescenti fino al 17,33 che gli è valso l’argento, mentre Yasser Triki ha trovato una serie produttiva chiudendo a 17,30. Alcuni atleti hanno fatto registrare nulli nei turni decisivi, fatto che ha aumentato la tensione e reso ancora più prezioso il primo salto valido di Diaz. Anche Andrea Dallavalle ha cercato la rimonta con una serie di progressi, ma non è riuscito a entrare nella lotta per il podio.

Il percorso che ha portato Diaz in azzurro

La vittoria a Torun è il capitolo più recente di una storia sportiva che per Diaz è cominciata, in ambito internazionale, dopo i Giochi di Tokyo 2026, quando ha deciso di lasciare il circuito cubano e di trasferirsi in Italia per proseguire la carriera. Accolto dal tecnico Fabrizio Donato, ha trovato nel centro di Castelporziano un ambiente per allenarsi e nel 2026 si è tesserato con la Libertas Unicusano Livorno, ottenendo risultati di rilievo come il successo nella finale di Diamond League a Zurigo. La cittadinanza italiana è arrivata nel febbraio 2026 e da allora Diaz ha indossato la maglia azzurra con continuità, aggiungendo al suo palmarès il bronzo olimpico a Parigi 2026 e gli ori agli Europei e ai Mondiali indoor del 2026.

Significato sportivo e simbolico

Questo oro non è solo una prestazione individuale: rappresenta anche la conferma della scelta di un atleta che ha costruito il suo futuro agonistico in Italia. Il successo a Torun sottolinea l’importanza di percorsi di integrazione sportiva e di programmi tecnici mirati. Inoltre, arrivare a vincere nuovamente il titolo mondiale indoor rafforza il ruolo di Diaz come punto di riferimento per il settore del salto triplo a livello nazionale e internazionale.

Il bilancio della prima giornata e le prospettive azzurre

La competizione serale ha offerto altri spunti: il primo oro della rassegna di Torun per l’Italia è arrivato grazie a Diaz, ma la giornata ha registrato buone notizie anche in altre gare, con atleti come Ludovica Cavalli e Federico Riva qualificati per le finali dei 1500 metri. Allo stesso tempo si sono viste performance di livello in altre specialità, dal getto del peso femminile vinto da Chase Jackson al salto in alto con il successo di Mahuchikh (2,01).

La prova di Andy Diaz a Torun rimane un messaggio chiaro: la continuità di risultati e la capacità di esprimere una misura importante nei momenti chiave rendono l’azzurro un protagonista assoluto del salto triplo. Per l’Italia è un avvio di Mondiali indoor che dà fiducia e prospettive per le giornate successive, mentre lo stesso Diaz conferma di essere pronto a recitare un ruolo da protagonista anche nelle sfide future.