Dibattito sulla tv russa, Solovyov: “Finirà col nucleare? Andremo tutti in Paradiso”

Il programma della tv russa gestito da Vladimir Solovyov ha messo in guardia l'Occidente dal fornire aiuti a Kiev, e ha parlato del nucleare.

Il famoso talk show del giornalista Vladimir Solovyov, in onda sulla tv russa, ha trattato i possibili esiti della guerra, tra cui il nucleare.

Il talk show russo condotto da Vladimir Solovyov

Una giornalista del Daily Beast e curatrice del Russian Media Monitor, Julia Davis, ha condiviso tramite il suo account Twitter un video contenente alcuni spezzoni di un noto talk show russo.

In particolare, il programma televisivo in questione è quello condotto dal giornalista Vladimir Solovyov, il cui ultimo episodio ha avuto come topic un acceso dibattito sulla guerra in Ucraina.

Le parole di Solovyov e degli ospiti

Il conduttore aveva sostenuto che se l’Occidente avesse continuato a supportare l’Ucraina nonostante gli avvertimenti di Mosca, la terza guerra mondiale sarebbe diventata uno scenario quantomeno plausibile: «Hanno deciso di giocare in grande, sono bastardi senza morale».

A rincarare la dose è intervenuto l’ospite della puntata, Mikhail Markelov, personaggio politico piuttosto influente in Russia.

Infine, nello spezzone successivo, Margarita Simonyan, di Russia Today, aggiunge che secondo lei finirà proprio con un attacco nucleare, vista la determinazione di Putin: «Per me è la conclusione più probabile. Lo dico con orrore ma anche con la consapevolezza della situazione». Solovyov, interrompendola, se ne esce con una battuta di spirito di cattivo gusto: «Ma almeno andremo in paradiso, mentre loro gracchiano».