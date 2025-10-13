Dieci anni, dieci hotel e una visione che continua a evolvere

Dieci anni di sogni trasformati in realtà. The Begin Hotels, gruppo alberghiero marchigiano fondato da Guido Guidi, ha festeggiato il suo decennale con una serata-evento al Seebay Hotel di Portonovo, dove emozione, memoria e visione si sono intrecciate in un racconto collettivo di crescita e prospettiva. Sul palco del talk celebrativo si sono alternati il fondatore e presidente Guido Guidi, la Chief Financial Officer Loredana Pistonesi e la nuova Group General Manager Arianna Savona, che hanno ripercorso la storia di un progetto nato da un sogno e da un amore per l’arte dell’accoglienza.

All’evento hanno preso parte numerose personalità istituzionali, a testimonianza del legame profondo tra il gruppo e il territorio marchigiano: dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al sindaco di Ancona Daniele Silvetti, dal viceprefetto Francesca Piccolo al presidente del Parco del Conero Luigi Conte, fino al rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori.

Una collezione, non una catena

«Ogni hotel è come un fiore, con la sua anima e la sua personalità», ha spiegato Guidi, rivendicando il carattere distintivo di The Begin Hotels. «Il nostro compito è ascoltarlo e curarlo con attenzione sartoriale: noi siamo una collezione, non una catena». Un concetto che si traduce nel modello di “lusso inclusivo” promosso dal gruppo: hotel a 4 stelle che offrono standard e servizi da 5 stelle, ma con un approccio autentico, umano e radicato nei territori.

Nuove aperture e crescita a doppia cifra

Il 2025 segna un bilancio particolarmente positivo per The Begin Hotels: il gruppo chiuderà l’anno con 18 milioni di euro di fatturato e una crescita media annua del 23% negli ultimi cinque anni. Tre le nuove acquisizioni annunciate: Ferrara, San Martino di Castrozza e Catania, dove nel 2026 aprirà il primo hotel 5 stelle della collezione, un passaggio simbolico e strategico verso la fascia alta del mercato dell’ospitalità. Oggi The Begin Hotels conta quasi 300 collaboratori e continua a investire nel rafforzamento del management, puntando su una leadership dinamica, diversificata e attenta alla sostenibilità.

Un Manifesto per il futuro

La serata di venerdì 10 ottobre 2025 si è conclusa con un’esperienza immersiva nel “Giardino di The Begin Hotels”, un percorso sensoriale tra suoni, profumi e installazioni ispirate ai fiori che rappresentano ogni struttura del gruppo. In questo contesto è stato presentato il nuovo Manifesto aziendale, un testo poetico e valoriale che sintetizza la filosofia del brand: cura dei dettagli, amore per i luoghi autentici, ricerca della bellezza inaspettata. «La nostra crescita è il risultato di passione e ascolto» ha aggiunto Guidi. »Il lusso, per noi, non è ostentazione ma tempo, autenticità e attenzione all’altro».