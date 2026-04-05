Dieci nuovi battezzati nella basilica di San Pietro durante la veglia pasquale

Durante la veglia pasquale a San Pietro, dieci adulti hanno ricevuto il battesimo e i sacramenti dell'iniziazione cristiana

La notte della veglia pasquale nella Basilica di San Pietro è stata teatro, il 4 aprile 2026, di un rito che unisce antica liturgia e vicende personali: il battesimo di dieci persone adulte. La celebrazione, presieduta da Leone XIV, ha visto la Basilica illuminarsi progressivamente mentre il Pontefice procedeva lungo la navata con una candela accesa dal cero pasquale; un gesto che ha richiamato alla memoria il tema della luce e della rinascita cara alla notte santa. I candidati, preparatisi per un percorso di due anni, provengono da contesti geografici e anagrafici differenti, segno della portata globale della Chiesa.

La cerimonia e i partecipanti

Al momento centrale della Veglia, oltre alle letture e all’esecuzione dell’Exultet, si è svolto il rito dell’iniziazione cristiana. I dieci battezzati includono cinque persone della diocesi di Roma, due dal Portogallo, due dalla Gran Bretagna e una dalla Corea. Tra loro ci sono giovani intorno ai vent’anni e persone più mature che, per ragioni diverse, hanno scelto di avvicinarsi alla fede in età adulta. Tutti riceveranno, oltre al battesimo, la cresima e la prima comunione, completando così il percorso sacramentale previsto dalla tradizione cattolica per la piena accoglienza nella comunità.

Preparazione e motivazioni

Il cammino che ha portato questi uomini e queste donne al fonte battesimale è durato circa due anni e ha incluso momenti di catechesi, incontri comunitari e accompagnamento spirituale. Il termine catecumeno descrive chi segue questo percorso di formazione prima del battesimo: nel caso attuale, la pluralità di età e nazionalità mostra come il desiderio di conversione non conosca fasce anagrafiche. Per molti candidati, la scelta è stata motivata da esperienze personali, ricerche esistenziali o incontri con comunità parrocchiali che hanno offerto sostegno e testimonianza.

Il significato del messaggio pasquale del Papa

Nell’omelia, Leone XIV ha richiamato immagini forti come quella della pietra che chiude il sepolcro per spiegare il contrasto tra morte e speranza. Ha invitato a non arrendersi davanti a ciò che divide e opprime, citando come ostacoli la guerra, l’ingiustizia e il rancore, ma ricordando che la potenza dell’amore di Dio può dissiperli. Il Pontefice ha collegato la luce accesa nella Basilica al compito di ogni credente: essere lampade per il mondo, portando la buona notizia con azioni di carità e verità. Il richiamo a figure femminili, prime testimoni della Risurrezione, ha enfatizzato il coraggio necessario per affrontare paure e vincoli.

Riferimenti teologici e appelli

Nel corso dell’intervento è emersa la citazione di sant’Agostino, con l’invito a «annunciare il Cristo, seminare», una chiamata a tradurre la fede in gesti concreti. Il Papa ha inoltre ricordato il tema della custodia del creato, estendendo il messaggio pasquale all’impegno verso il mondo naturale: essere «custodi» implica responsabilità quotidiane. La celebrazione ha mantenuto intatta la ricchezza liturgica della notte, con tutte le nove letture previste e il canto dell’Alleluia che, secondo il Pontefice, deve essere riverberato non solo con le labbra ma con le scelte di vita.

Impatto comunitario e prospettive

Il battesimo di adulti nella basilica vaticana assume un valore simbolico più ampio: oltre al singolo evento, rimanda a un fenomeno in crescita di persone che scelgono la Chiesa in età adulta, con segnalazioni di aumento dei catecumeni in paesi come la Francia e gli Stati Uniti. Per le comunità locali si tratta di un incoraggiamento a rafforzare i percorsi di formazione e l’accoglienza, affinché la liturgia e la vita parrocchiale restino luoghi in cui la fede si approfondisce. La presenza di candidati internazionali testimonia anche la dimensione universale del messaggio cristiano.

Un invito alla partecipazione

Alla luce di quanto vissuto il 4 aprile 2026, la Veglia pasquale presieduta da Leone XIV ha offerto stimoli per fedeli e operatori pastorali: promuovere l’accompagnamento, valorizzare le testimonianze di vita e sostenere chi si avvicina alla fede. L’esempio dei nuovi battezzati ricorda che la Chiesa continua a essere soggetto di incontro e trasformazione, chiamando tutti a essere partecipi del compito missionario affidato nella notte della Resurrezione.