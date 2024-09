Diego Lazzari è il nome del nuovo artista che prende parte ad Amici 24: si tratta di un cantante.

Diego Lazzari, noto cantante e influencer sui social media, è stato il primo studente ad essere accettato nella nuova classe di Amici di Maria De Filippi, su iniziativa di Rudy Zerbi. Nato a Genzano di Roma il 14 novembre 2000, ha quattro fratelli. Diego è noto per i suoi singoli di successo su Spotify, come Ci Sarà Domani, Cambiami La Vita e Mi Chiamava. Oltre alla musica, Lazzari è famoso su TikTok anche per le sue relazioni passate con le tiktoker Marta Daddato e Elisa Maino.