Diego Scaccabarozzi morto a 22 anni: era in coma da 3 anni e mezzo dopo un incidente

Diego Scaccabarozzi è morto a soli 22 anni, dopo aver trascorso gli ultimi 3 anni e mezzo in coma a causa di un incidente. Rimarrà per sempre giovane, nel cuore e nei ricordi delle tante persone che lo amavano. Il ragazzo di Monticello Brianza, in provincia di Monza e Brianza, ha avuto un triste destino che lo ha portato ad avere un terribile incidente il 7 luglio 2018, quando aveva solo 19 anni, a Sirtori.

Diego Scaccabarozzi morto a 22 anni: l’incidente

L’auto sulla quale si trovava Diego, insieme ad altri tre amici, si è schiantata contro un’altra macchina. Il giovane aveva riportato le conseguenze più gravi ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale, per poi essere operato. A quel punto ha iniziato un lungo calvario in diverse strutture di cura, trascorrendo tre anni e mezzi in coma. Diego, che si era appena diplomato all’Istituto Ghandi di Besana Brianza e giocava a calcio nell’Asd Sirtorese, è rimasto in coma per 1.291 giorni.

La sua famiglia e i suoi amici non hanno mai smesso di sperare.

Diego Scaccabarozzi morto a 22 anni: “Ora sei finalmente libero dal dolore e dalla prigionia”

“Milleduecentonovantuno giorni di prigionia e di dolore durante la quale la morte ha beffato le nostre speranze” ha dichiarato Don Marco Crippa, il parroco di Monticello, durante i funerali del giovane. Sotto l’ultimo post che aveva condiviso il ragazzo su Facebook nel 2018 è apparso un messaggio simile.

“Carissimo Diego, ora sei finalmente libero dal dolore e dalla prigionia. Vola felice nella luce eterna e veglia sempre su tutti noi. Ti voglio bene” ha scritto la maestra del ragazzo.