Dieta della menopausa: come sgonfiare la pancia dopo i 50 anni

La dieta della menopausa nasce con l’obiettivo di aiutare le donne a ridurre il gonfiore addominale e migliorare la ritenzione idrica, due condizioni che, a partire da una certa età e soprattutto con la menopausa, possono essere molto comuni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo con i rimedi naturali.

Dieta della menopausa

La menopausa è una fase della vita molto delicata a causa dei numerosi cambiamenti fisici e ormonali che si verificano e che, tra le altre cose, possono causare gonfiore addominale, ritenzione idrica e aumento di peso. Un’alimentazione sana e l’attività fisica regolare svolgono un ruolo cruciale durante la menopausa, poiché aiutano a controllare il peso e a gestire i sintomi tipici di questa fase.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta della menopausa, come inserire l’attività fisica nella routine e come riattivare il metabolismo per contrastare gonfiore addominale, ritenzione idrica e favorire la perdita di peso.

Dieta della menopausa: come funziona

La dieta della menopausa, molto simile alla dieta Mediterranea, è una dieta sostenibile e adatta a tutti per la vasta gamma di nutrienti che include nel suo piano e grazie ai quali raggiungere gli obiettivi prefissati senza alcuna rinuncia.

Per contrastare i sintomi della menopausa, il gonfiore addominale e la ritenzione idrica, la dieta raccomanda un consumo regolare di:

Probiotici , come yogurt e kefir che aiutano a regolarizzare la flora intestinale e ridurre il gonfiore addominale;

, come yogurt e kefir che aiutano a regolarizzare la flora intestinale e ridurre il gonfiore addominale; Verdure , che migliorano la digestione e prevengono la stitichezza grazie all’alto contenuto di fibre,

, che migliorano la digestione e prevengono la stitichezza grazie all’alto contenuto di fibre, Frutta , ricca di fibre solubili che regolano il transito intestinale.

, ricca di fibre solubili che regolano il transito intestinale. Grassi sani , come avocado, frutta secca (noci in particolare), semi e olio extravergine d’oliva, ricchi di acidi grassi omega-3 con proprietà antinfiammatorie.

, come avocado, frutta secca (noci in particolare), semi e olio extravergine d’oliva, ricchi di acidi grassi omega-3 con proprietà antinfiammatorie. Acqua, almeno due litri al giorno, ogni giorno, per eliminare le tossine in eccesso, contrastare la ritenzione idrica e mantenere l’organismo idratato.

Come per ogni dieta sana, si consiglia di evitare:

Cibi processati , trasformati e confezionati che spesso contengono zuccheri aggiunti e grassi trans;

, trasformati e confezionati che spesso contengono zuccheri aggiunti e grassi trans; Alimenti ad alto contenuto di sodio , che causano ritenzione idrica;

, che causano ritenzione idrica; Zuccheri aggiunti, che possono fermentare nell’intestino e causare gonfiore.

