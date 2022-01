Dieta delle vitamine invernale: come mangiare “a colori”

Seguire la dieta delle vitamine, quindi alimenti ricchi di questo nutriente, dona all'organismo tutto ciò che necessita per stare bene per l'inverno.

L’inverno, a causa del freddo e del grigiore è sicuramente una stagione triste. L’obiettivo è ravvivarla con un nuovo regime alimentare che ha tantissimi nutrienti, ma che permette anche di dare nuovo colore agli alimenti. Si tratta della dieta delle vitamine e qui spieghiamo come funziona e tutti i benefici che apporta.

Dieta delle vitamine invernale

Si tratta di un regime alimentare e di menù perfetto per la stagione invernale definito a colori in quanto i piatti sembrano delle vere e proprie tavolozze variopinte con vegetali e legumi, ma anche frutta che sono ricchi di nutrienti, di vitamine appunto e sali minerali che sono fondamentali per il benessere dell’organismo.

La dieta delle vitamine, non solo è fattibile, ma anche raccomandabile e possibile, secondo gli esperti. Consumare alimenti che sono ricchi di vitamine e di vari nutrienti dona all’organismo tutto ciò che occorre e ha bisogno, soprattutto durante il periodo invernale che è causa di raffreddori, tosse e influenze.

In natura si trovano tantissimi alimenti e cibi dai vari colori per riempire la tavola durante i pranzi o le cene dell’inverno. Dal verde dei broccoli, delle cime di rapa o le bietole passando per il colore bianco dei finocchi, dei porri o cavolfiori sino all’arancio e al giallo che contraddistingue alimenti quali agrumi e zucca al rosso del melograno o il radicchio. Un arcobaleno di colori da portare in tavola.

Sono tantissime le ricette e i piatti da consumare nella dieta invernale per un menù a colori: dal porridge invernale accompagnato da un centrifugato di sedano sino al panino con la crema di legumi o al burger di cereali ricco di fibre. Si tratti di alimenti e piatti ottimi per l’inverno per uno stile di vita maggiormente sano.

Dieta delle vitamine invernale: benefici

Le vitamine sono importanti per il benessere dell’organismo e seguire la dieta delle vitamine permette di apportare al fisico tutti i nutrienti essenziali di cui ha maggiormente bisogno per fronteggiare il periodo invernale. Durante i primi mesi dell’anno è normale, forse anche per il cambio di stagione, sentirsi spossati e le vitamine del gruppo B permettono di rafforzare le difese immunitarie.

Le vitamine del gruppo B sono presenti in alimenti quali soia, vegetali, legumi, ma anche uova, pesce e frutta secca a guscio. La vitamina del gruppo B6 fornisce maggiore energia aiutando a sentirsi più attivi e pronti ad affrontare la giornata impegnativa, oltre a migliorare il sistema nervoso.

Nella dieta delle vitamine non può mancare la vitamina C presente in arance e agrumi, oltre a essere fondamentale in questo periodo dal momento che ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche in quanto è un ottimo alleato contro i tipici malanni di stagione. Ne bastano davvero poche quantità, al massimo 90 grammi, da consumare ogni giorno per migliorare il proprio fabbisogno.

Considerando che durante il periodo invernale si ha una minore esposizione al sole, risulta importante integrarlo con la vitamina D che si trova in olio di fegato di merluzzo, aringhe, salmone e sgombro. Fondamentale anche l’apporto di sali minerali come zinco, magnesio, ferro che sono presenti nelle verdure a foglia verde, come spinaci, cavoli, ecc.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.