Dieta di agosto: come perdere peso con cibi di stagione

L'anguria, la rucola, ma anche il sedano e le insalate sono alimenti tipici della dieta di agosto per tornare in forma

Il mese di agosto fa rima con vacanze e voglia di mare. Per prepararsi nel modo migliore a questo momento, molto atteso dai vacanzieri, è consigliabile seguire la dieta di agosto che, con i prodotti di stagione, aiuta a rimettersi in forma. Nei paragrafi a seguire, gli alimenti da assumere e come inserirli nel regime dimagrante.

Dieta di agosto

Il periodo può davvero cambiare in un attimo dal punto di vista meteorologico e l’aria di agosto potrebbe essere molto asciutta e calda. Inoltre, anche complice le vacanze, il mese è l’ideale per prepararsi alla stagione e alle ferie. Per arrivare pronti, quale è il metodo migliore se non la dieta di agosto per essere in forma.

Inoltre, iniziare un percorso dimagrante in questo periodo può sicuramente apportare diversi benefici e risultati. In questo periodo si tende anche a consumare molti meno carboidrati rispetto al resto dell’anno in modo da regolare ed equilibrare l’alimentazione. Nella stagione estiva, i gusti tendono a cambiare, anche dal punto di vista alimentare.

Per questa ragione, nella dieta di agosto si punta a cibi che siano leggeri, meno calorici e molto freschi da consumare in grandi quantità anche per combattere il caldo. Un percorso dimagrante da seguire in questo mese dell’anno aiuta a perdere quei due o tre chili in più che possono essere vissuti con ansia e preoccupazione per la prova costume, ormai davvero dietro l’angolo.

Non bisogna poi dimenticare, insieme all’alimentazione, anche una buona attività fisica come una passeggiata da fare al mattino presto oppure esercizi di cardio fitness oppure lavoro aerobico per preparare così il fisico alla stagione e all’appuntamento con la spiaggia.

Dieta di agosto: cosa mangiare

Puntare sulla stagionalità, quindi sui prodotti tipici del periodo, è la regola base per seguire la dieta di agosto e, quindi, riuscire a perdere rapidamente peso. La frutta e la verdura, soprattutto, aiutano a fornire al corpo tutti quei nutrienti di cui ha bisogno e che gli permettono di riuscire così a dimagrire in modo veloce e salutare.

Sono tantissime le verdure e alimenti che non solo hanno proprietà brucia grassi, ma che aiutano anche a sgonfiarsi e al tempo stesso hanno azione diuretica proprio per ridurre i centimetri di troppo che tendono ad accumularsi nel girovita e nei fianchi. Si possono consumare cibi ipocalorici che saziano e non fanno salire l’ago della bilancia.

Tra i cibi da consumare nella dieta di agosto non possono sicuramente mancare il sedano, la rucola, i ravanelli, ma anche cetrioli, zucchine, compreso la lattuga e i fagiolini. I peperoni hanno un ottimo apporto vitaminico, oltre ad arricchire dal momento che hanno proprietà sazianti. Sono adatti da consumare come snack fuori pasto poiché combattono la fame nervosa.

Per la frutta, anche qui molti i prodotti di stagione: dall’anguria che contiene moltissima acqua, adatta da consumare come spuntino mattutino o pomeridiano anche perché contiene poche calorie. Molto buone anche le more che depurano e hanno azione diuretica. Infine, non bisogna dimenticare le tante insalate di pasta o riso che sono molto leggere ed estive.

