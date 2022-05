Dieta di Maggio: i migliori cibi di stagione

La dieta di maggio aiuta a perdere peso e i liquidi in eccesso attraverso la consumazione regolare degli alimenti di stagione. Scopriamo come.

La dieta di maggio ha come obiettivo la perdita di peso e la depurazione dell’organismo attraverso la consumazione regolare degli alimenti tipici della stagione primaverile. Scopriamo insieme come funziona e come seguirla correttamente.

Dieta di maggio

Sovrappeso e obesità sono condizioni molto importanti, da non ignorare o trascurare, da affrontare con tempestività onde limitare danni specifici e bloccare sul nascere lo sviluppo di patologie importanti, che possono compromettere la vita e la salute stessa della persona che le affronta.

La dieta di maggio, tra le diverse tipologie di diete che le persone seguono, è una buona dieta perché, attraverso la consumazione regolare degli alimenti di stagione, promuove un regime poco calorico e ad alta concentrazione proteica.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici della dieta di maggio e come seguirla correttamente.

Dieta di maggio: cosa mangiare

La frutta e la verdura sono alimenti di stagione, ricchi di sali minerali e vitamine, essenziali per depurare e purificare l’organismo, contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi, al fine di combattere l’invecchiamento cellulare, e della ritenzione idrica, al fine di eliminare la famosa buccia d’arancia.

L’assunzione dei carboidrati, così come pure l’assunzione di altri alimenti, seppur ridotta, resta importante per garantire all’organismo il suo corretto funzionamento.

La consumazione regolare dei legumi, nella dieta di maggio, è importante quanto la consumazione regolare di frutta e verdura. La dieta non impone dei limiti nelle dosi, ma è preferibile che la frutta e la verdura siano consumate per alimento cinque volte al giorno e i legumi per almeno tre volte alla settimana. La frutta può essere consumata così com’è, oppure, si potrebbero preparare dei frullati energetici, da consumare nelle pause, preferibilmente senza zucchero. Anche la verdura, che va consumata lessa o cotta al vapore, può essere consumata nei momenti di pausa, sotto forma di frullato vegetale. I legumi, in particolar modo i fagioli, sono alimenti salutari e gustosi con i quali si possono preparare delle insalate ottime e leggere.

