Dieta di Mantenimento: come mantenere l’equilibrio nel tempo

La dieta di mantenimento è progettata per favorire l'equilibrio del benessere psicofisico. Vediamo come.

La dieta di mantenimento è una dieta bilanciata e sostenibile, che può essere seguita nel tempo senza alcuna restrizione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quando è necessario seguire una dieta di mantenimento e quali strategie adottare per mantenere nel tempo i benefici raggiunti.

Dieta di mantenimento

Seguire uno stile di vita sano ed essere fisicamente attivi è fondamentale per perdere peso, restare in forma e preservare il proprio benessere psicofisico che, in alcuni casi, a causa di determinate condizioni, potrebbe anche essere messo a dura prova. Generalmente, questo tipo di dieta segue a diete drastiche, seguite da alcune persone per smaltire i chili di troppo accumulati, nel tempo, a causa di abitudini alimentari malsane e atteggiamenti scorretti.

La dieta di mantenimento è una dieta individuale, che si sviluppa a partire dai bisogni e le necessità alimentari di una determinata persona, così che possa preservare la salute del corpo e del fisico, senza alcuna restrizione o stravolgimento. Il suo è un piano alimentare flessibile, studiato per permettere all’organismo di assimilare tutti i nutrienti di cui ha bisogno per continuare a funzionare correttamente, preoccupandosi, allo stesso tempo, di conservare un peso sano.

Dieta di mantenimento: consigli

Come ogni dieta equilibrata e sostenibile, la dieta di mantenimento consiglia di consumare una varietà di alimenti, appartenenti alle diverse categorie alimentari, di controllare le porzioni e mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo. Inoltre, incoraggia il consumo quotidiano di cereali integrali, proteine magre, grassi sani, frutta e verdura, ricche di vitamine e minerali.

L’equilibrio e la varietà, dunque, sono gli elementi chiave della dieta di mantenimento, che non può funzionare del tutto se la persona che la segue, allo stesso tempo, non è fisicamente attiva. A questo proposito, si consiglia di allenarsi regolarmente almeno tre volte alla settimana, con esercizi di forza e resistenza, mirati a migliorare il tono e l’elasticità muscolare, e di muoversi ogni giorno, facendo una passeggiata o andando in bicicletta, per stimolare il metabolismo.

Dieta di mantenimento: miglior integratore alimentare

Durante la dieta di mantenimento, per massimizzare ulteriormente i benefici che si raggiungono, promuovere il benessere generale dell’organismo e supportare il metabolismo, per una perdita di peso più rapida, può essere utile anche l’assunzione di Spirulina Ultra, un integratore alimentare naturale al 100% che, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, favorisce il senso di sazietà, migliora la digestione e contribuisce al controllo del peso corporeo in modo naturale e sostenibile.

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la Spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.