Dieta di Mauro Coruzzi: com’è dimagrito Platinette

La dieta che si sceglie di seguire è fondamentale per la perdita di peso effettiva. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere la dieta adatta a noi, seguendo la storia di Mauro Coruzzi, un personaggio televisivo amato e apprezzato da molti, noto al pubblico con il nome di Platinette.

Dieta di Platinette

L’aumento di peso è una condizione comune, che dipende, tuttavia, da ragioni differenti. Nonostante la vastità e la varietà di fattori che entrano in gioco, in ogni caso, ogni persona preoccupata dal suo peso eccessivo decide di seguire una dieta. Questo percorso, per la maggior parte delle persone, può essere lungo e doloroso, ma la ricompensa al raggiungimento del traguardo vale ogni sacrificio.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha voluto raccontare a cuore aperto la sua storia difficile e drammatica con il cibo, ma ha voluto raccontare anche come una dieta sana ed equilibrata non solo lo ha aiutato a perdere peso, ma anche a guadagnare nuova forza ed energia fisica.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come, con la sua dieta, Platinette sia riuscito a perdere 30 chili in soli sei mesi e come iniziare a perdere peso noi stessi, con la dieta giusta e la giusta soluzione naturale.

Dieta di Platinette: proprietà

Noi tutti amiamo e apprezziamo Mauro Coruzzi, noto al pubblico con il nome d’arte Platinette, ma conosciamo poco sulla sua vita privata e i problemi legati al cibo e all’aumento incontrollato di peso, associati ai relativi problemi di salute che uno stile di vita simile comporta. Lo stesso Platinette, lo scorso anno, ha raccontato questo percorso, profondo e travagliato, ma di cambiamento allo stesso tempo, grazie al quale ha recuperato nuova forza ed energia, perdendo finalmente qualche chilo.

Nelle lunghe interviste che Platinette ha rilasciato, ha raccontato di come il suo sia un problema di origine psicologica, che lo porta a trangugiare il cibo, a mangiare qualunque cosa e anche fuori orario. L’incontro con un nutrizionista, da parte del noto personaggio televisivo, è stato una vera svolta. Platinette, oggi, ha un rapporto sano con il cibo, mangia la giusta quantità negli orari giusti, assaporando e gustando ogni boccone.

Un percorso non semplice, quello di Platinette, che lo ha portato a perdere 30 chili in soli sei mesi, iniziando con digiuni depurativi, alternati, nel tempo, a cibo prima liquido e poi cremoso, fino ad inserire, gradualmente, nella sua dieta, altri alimenti e aumentandone, poco per volta, la quantità. Uno stile di vita sano che, in ogni caso, non può dirsi effettivamente tale se non integrato con una regolare attività fisica che, come racconta lo stesso Platinette, è stata molto importante per il suo percorso.

