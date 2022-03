Dieta di primavera: menù, benefici e rimedi

La dieta di primavera ci aiuta a mantenerci in forma e a restare in salute. Scopriamo come seguirla per trarre il massimo dei vantaggi.

La dieta di primavera favorisce la perdita di peso attraverso l’assimilazione regolare degli alimenti di stagione che, per la loro genuinità, consentono alla persona che vuole perdere peso di farlo in modo naturale, senza creare stress e disagio all’organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente.

Dieta di primavera

La primavera è la stagione migliore per iniziare una dieta, prima di tutto, per la possibilità che abbiamo di smaltire i chili accumulati durante l’autunno e l’inverno grazie ai prodotti primaverili tipici, drenanti e disintossicanti, in secondo luogo perché, superata la primavera, ci aspetta l’estate, la stagione del relax e del divertimento e quella in cui sfoggiamo i nostri fisici sulla spiaggia.

Perdere peso è importante non soltanto per ragioni estetiche. Com’è noto, se i chili di troppo sfuggono al nostro controllo potremmo ritrovarci a dover combattere contro il sovrappeso o l’obesità. Queste condizioni fisiche aprono facilmente la strada a patologie che possono provocare problemi seri, a volte dai risvolti imprevedibili.

Dieta di primavera: menù

Ravanelli, asparagi, piselli, fragole sono solo alcuni degli alimenti tipici della stagione primaverile che, al pari di molti altri, possiamo sfruttare per perdere peso e mantenerci in salute, prima di tutto, perché ricchi di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo, in secondo luogo, perché drenanti e disintossicanti. Le proprietà tipiche degli alimenti primaverili aiutano l’organismo a purificarsi e depurarsi, perdere grasso e liquidi in eccesso, ripristinare livelli ottimali di energia per affrontare la quotidianità, perché ci si sente più in forma e leggeri e, nel complesso, restare in forma.

Il menù della dieta di primavera è estremamente flessibile. Esso non è prestabilito, non impone cosa mangiare in un particolare giorno della settimana o in un particolare momento della giornata ma, al contrario, stabilisce una serie di regole che, se rispettate, ci aiutano a raggiungere tutti quei benefici di cui si parlava nel paragrafo precedente.

La dieta di primavera è estremamente ipocalorica e salutare. La frutta e la verdura depurano e purificano l’organismo, aiutandolo a smaltire gli eccessi della cattiva alimentazione. La frutta deve essere consumata, preferibilmente, lontano dai pasti e con essa si possono preparare in casa degli ottimi frullati, senza zucchero, da consumare nei momenti di pausa, anche per mantenere alta l’idratazione. La verdura può essere consumata sia a pranzo che a cena, meglio se lessa o cotta al vapore, condita con qualche goccia di olio extravergine d’oliva o, in alternativa, limone. Per variare l’alimentazione, poi, si consiglia di limitare il consumo dei carboidrati e la carne rossa, consumare alimenti integrali, formaggi leggeri e legumi. Infine, la colazione dovrà essere ricca e abbondante, in modo da affrontare la giornata con l’energia giusta.

Dieta di primavera: integratore

Lo stile di vita sano si associa anche all’assunzione regolare di un integratore alimentare, soprattutto quando si è eccessivamente sovrappeso e si fatica a smaltire quel chilo di troppo. D’altro canto, l’integratore alimentare dovrebbe essere naturale, in modo tale da favorire la perdita di peso, senza compromettere il benessere psicofisico dell’organismo.

Grazie ai benefici riscontrati e alla totale naturalezza del prodotto, è definito dagli esperti come il miglior integratore da abbinare alla dieta. Inoltre è notificato dal ministero della salute. Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è un integratore alimentare naturale che si abbina perfettamente alla dieta di primavera, per la sua capacità di stimolare i processi metabolici dell’organismo attraverso l’azione sinergia dei principi attivi che lo compongono e che risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.