Dieta dopo l’allenamento: consigli ed integratore

La dieta post allenamento è utile per reintegrare il fisico delle varie proteine e vitamine, ma bisogna scegliere dei cibi che siano ben bilanciati.

Subito dopo l’allenamento, si comincia ad avvertire un certo languorino. Per non vanificare i risultati ottenuti, bisogna seguire una dieta che possa aiutare e dare i giusti benefici. Vediamo cosa mangiare e alcuni consigli utili.

Dieta dopo allenamento

Molti sportivi e frequentatori di palestre si domandano quale dieta sia maggiormente indicata subito dopo l’allenamento. I vari alimenti che è possibile consumare, non sono diversi soltanto per la composizione, ma anche per le esigenze digestive e devono adattarsi ai bisogni ed esigenze di ciascun individuo. L’alimentazione post allenamento deve tenere conto di alcuni fattori.

Per scegliere quali alimenti consumare, bisogna basarsi su questi fattori, quali obiettivo dell’allenamento, le condizioni di salute del soggetto, oltre all’intensità e frequenza degli allenamenti, ma anche i gusti personali e la comodità di ciascuno in modo che si possa avere quei nutrienti che sono fondamentali ai fini della forma fisica.

Uno spuntino post allenamento deve assolvere a quattro funzioni principali, quali supportare l’organismo dal punto di vista energetico, ridurre e arrestare il catabolismo muscolare, alleviare il senso dell’appetito in modo da placare la fame in attesa dei pasti principali. La dieta post allenamento deve essere ricca di fibre, vitamine e sali minerali, oltre a stimolare l’apporto di acqua e quindi idratare il corpo.

Bisogna consumare una alimentazione ricca di nutrienti, molto leggera e bilanciata. L’acqua è altrettanto importante in quanto ha proprietà depuranti ed elimina le scorie e le tossine in eccesso.

Dieta dopo l’allenamento: consigli

Seguire una dieta dopo l’allenamento, quindi consumare un pasto che sia adeguato è fondamentale in quanto permette di ottimizzare gli effetti dovuti all’attività fisica. Mangiare dopo l’allenamento permette di ottenere i giusti risultati, ma la cosa importante è scegliere il tipo di cibi giusti.

La dieta deve basarsi sul tipo di allenamento: quindi maggiore è l’attività fisica svolta, più attenzione è necessario dedicare all’alimentazione. Uno dei primi nutrienti che non possono mancare subito dopo l’attività fisica sono i carboidrati che abbia un buon valore indice glicemico, quindi frutta, pane bianco e cracker sono l’ideale.

Si consiglia di assumere proteine nobili, quindi ricche di aminoacidi quali formaggi magri, yogurt oppure fesa di tacchino, bresaola e prosciutto crudo. Per chi si allena in mattinata, magari verso le 10 o 11 della mattina, per pranzo dovrebbe consumare della pasta o riso integrali, delle proteine magre e anche della frutta.

Soltanto in questo modo, è possibile avere un apporto calorico sano in modo da dare al corpo tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. Per chi è vegetariano, un pasto o una dieta a base di zuppe e minestre oppure legumi aiuta ad apportare sali minerali, calcio di cui questo alimento è ricco. Per coloro che si allenano la sera, va benissimo un piatto unico che può essere a base di carboidrati e proteine insieme a della frutta.

