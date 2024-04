Dieta idrica: il metodo per sgonfiare la pancia senza fatica

Per dimagrire e perdere peso in modo sicuro bisogna inserire nel proprio regime dietetico alimenti che siano adatti e abbiano poche calorie. La dieta idrica è un esempio dal momento che si consumano soltanto cibi liquidi per almeno un giorno a settimana. Scopriamo come alimentarsi e cosa mangiare per ottenere risultati.

Dieta idrica

Tra i tanti regimi dietetici presenti in circolazione, una delle più pubblicizzate, ma anche maggiormente in voga è la dieta idrica che aiuta a perdere peso e quindi sgonfiarsi consumando soltanto liquidi. Un regime da fare soltanto una volta a settimana magari dopo le abbuffate e alimenti ricchi per diminuire il gonfiore addominale.

Nota anche con il nome di dieta liquida permette di diminuire le calorie poiché per una volta a settimana, il tempo di durata di questo regime, sono concessi soltanto cibi liquidi (da qui il nome di regime liquido o idrico). Un programma alimentare consistente in shake e frullati da preparare a casa con il frullatore o il mixer.

Per la preparazione di questo tipo di frullati da consumare nella dieta idrica sono adatti alimenti liquidi senza troppe calorie o grassi in eccesso. Così facendo si riducono le calorie ingurgitate e ingerite andando così a perdere peso nei punti maggiormente critici del fisico. Seguendo questo regime si ha una diminuzione del girovita e del gonfiore addominale.

Chi vuole dimagrire in maniera rapida può seguire questo regime dietetico che non è particolarmente rigido o restrittivo. Si consiglia di inserire all’interno dei macronutrienti come carboidrati, lipidi e proteine ma anche micronutrienti quali vitamine idrosolubili, liposolubili e minerali per un pasto completo.

Dieta idrica: cosa mangiare

Considerando che nella dieta idrica bisogna diminuire le calorie assunte, è bene optare per dei pasti e degli alimenti adatti. Possono seguirla tutti proprio perché si tratta di un regime particolarmente flessibile e indicato ai bisogni ed esigenze di ciascuno. Bisogna soltanto scegliere il giorno in cui assumere liquidi per poi attenersi alle regole.

Nei restanti giorni della settimana sono concessi tre pasti al giorno compresi di colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e del pomeriggio. Sono ammessi poi pesce e carne magra, cereali integrali oltre ad alimenti di stagione come la frutta e la verdura di cui si dovrebbero consumare almeno cinque porzioni al giorno.

Per quanto riguarda la dieta idrica sono diversi i piatti da consumare a patto che abbiano poche calorie. Per la colazione, per esempio, sono adatti gli smoothies e i frullati che devono essere particolarmente liquidi. No alla frutta troppo ricca di zuccheri dal momento che aumenta le calorie impedendo così di perdere peso.

Sono consigliati frullati a base di kiwi, tè verde, pesca oppure frutti rossi, mango e menta perché poco calorici. Per il pranzo e la cena sono ottimi i legumi e le fibre di cui sono ricchi alimenti come spinaci, broccoli, ecc. Le puree di frutta e gli yogurt da consumare a metà mattina o nel pomeriggio sono adatti in quanto sazianti. Non mancano poi tisane, tè verde e tisane per idratarsi.

Dieta idrica: formula naturale

Per seguire nel modo corretto la dieta idrica e ottenere risultati importanti si consiglia di associare un integratore naturale che può aiutare. Una formula a base naturale come Spirulina Ultra è particolarmente raccomandata da esperti e consumatori, oltre che dal Ministero della Salute in quanto adatta per la perdita dei chili in eccesso.

Molto efficace dal momento che ha tutte le proprietà utili per la dieta e il dimagrimento. Infatti, lavora affinché si possano ridurre le calorie in eccesso anche nella fase di riposo. Stimola il processo metabolico aiutando così a dimagrire in tempi veloci e sazia evitando le eccessive abbuffate ai pasti, oltre ad avere proprietà detox per l’organismo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che si compone di elementi naturali non dannosi per l’organismo e che aiutano a portare a termine il percorso di dimagrimento. Si tratta di componenti come l’alga spirulina che combatte i depositi di adipe in eccesso e la gymnema che stimola il metabolismo lipidico e dei carboidrati permettendo di saziarsi e sentire meno la fame.

Sono sufficienti soltanto due compresse di questo integratore da assumere con dell’acqua almeno mezz’ora prima dei pasti.

Per reperirlo e usufruire dei benefici bisogna inserire i dati nel sito ufficiale del prodotto poiché non acquistabile nei negozi o Internet per l’esclusività e originalità del prodotto. In questo modo si accede alla promozione di confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti al corriere alla consegna, tramite Paypal o carta di credito.