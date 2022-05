Dieta Mediterranea estiva: la migliore per la prova costume

La Dieta Mediterranea promuove la perdita di peso e una serie di benefici sulla salute dell'uomo. Scopriamo come seguirla in estate.

La Dieta Mediterranea è la migliore da seguire, per superare la prova costume a pieni voti, ma anche per preservare il corretto funzionamento dell’organismo. Scopriamo insieme come seguirla correttamente.

Dieta Mediterranea estiva

La Dieta Mediterranea rispecchia le tradizioni e abitudini culinarie tipiche dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come Italia, Spagna, Francia e Grecia. La dieta è divenuta famosa, e promossa come regime alimentare sano, quando gli studi scientifici hanno dimostrato la sua efficacia, non solo in riferimento alla perdita di peso, ma soprattutto in riferimento ai benefici sulla salute che l’uomo può ottenere seguendo questo stile alimentare.

Capire quali alimenti sono approvati dalla Dieta Mediterranea, in ogni caso, non è propriamente semplice poiché i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono diversi e diverse sono anche le loro abitudini alimentari. Tuttavia, è certo che gli alimenti che la dieta promuove siano la frutta e la verdura, i legumi e i cerali integrali, la carne bianca, il pesce e i frutti di mare, in generale.

La Dieta Mediterranea prevede una regolare attività fisica, mangiare in compagnia e una riduzione al minimo dei livelli di stress.

Dieta Mediterranea estiva: consigli

La Dieta Mediterranea è ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e olio extravergine d’oliva come condimento. Promuove il consumo di pesce e carne bianca al posto della carne rossa e, in generale, la consumazione regolare di proteine magre. Ammette, tra le bevande alcoliche, in via esclusiva, il vino rosso, ma in quantità moderate.

Secondo gli studi e, soprattutto, secondo gli studi condotti negli ultimi anni, la Dieta Mediterranea favorisce la perdita di peso, ma soprattutto garantisce una serie di benefici per il corretto funzionamento dell’organismo come, ad esempio, normali livelli di glucosio nel sangue, minor rischio di depressione, di sviluppare infiammazioni e, pertanto, rischio ridotto di contrarre l’Alzheimer, l’infarto e l’ictus.

Per alcune persone, seguire uno stile alimentare che si sviluppa a partire dalla Dieta Mediterranea può non essere facile, soprattutto se si parla di persone che sono lontane dalle tradizioni culinarie del Mediterraneo. A tutte queste persone e alle persone che, pur essendo abituate a questo regime alimentare, ma non riescono a seguirlo correttamente, per una vasta gamma di ragioni differenti, consigliamo di ispirarsi a questa dieta, non solo per perdere peso, ma per vivere meglio, prediligendo la consumazione regolare di alimenti freschi e genuini al posto degli alimenti conservati, trasformati, surgelati e, in generale, al posto del cosiddetto “cibo spazzatura”.

