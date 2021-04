Dieta mediterranea: la migliore per la prova costume

La dieta mediterranea aiuta ad arrivare in forma alla prova costume grazie ad alimenti sani e genuini.

Tra pochi mesi sarà estate e fin da ora tantissime donne si stanno preparando per la prova costume in modo da essere pronte per questo appuntamento. Per un fisico slanciato da sfoggiare, la dieta mediterranea è sicuramente la migliore da seguire per essere in forma. Ecco gli alimenti da prediligere e l’integratore.

Dieta mediterranea

Innanzitutto, è sbagliato considerarlo un regime alimentare in quanto si tratta di un vero e proprio stile di vita ispirato alle abitudini del Mediterraneo, da qui appunto il nome di dieta mediterranea. Uno stile di vita che si basa sul rispetto delle tradizioni, delle competenze, conoscenze, ma anche sul territorio e tutti i prodotti, cibi che è in grado di offrire e dare.

Con questo termine si fa riferimento a un tipo di alimentazione tipica dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e anche Marocco. Gli esperti studiano da tantissimo tempo la dieta mediterranea in quanto è in grado di apportare una serie di benefici, non solo al fisico e al dimagrimento, ma anche al benessere complessivo della persona.

Un modello alimentare molto positivo per la salute e nel 2010 è stata insignita nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. La dieta mediterranea ha ottenuto, nel tempo, tantissimi riconoscimenti e meriti. Si consiglia di seguirla proprio per i tantissimi benefici e vantaggi che apporta alla salute, all’apparato cardiocircolatorio e ad altri sistemi dell’organismo. Inoltre, pare che aumenti la longevità permettendo di vivere molto a lungo.

Si basa su un sistema a piramide che definisce la composizione alimentare, ciò che bisognerebbe consumare. Nella piramide si trovano diversi alimenti da consumare di rado, almeno una volta al mese. Man mano che si scende, vi sono alimenti da assumere con maggiore frequenza per una alimentazione più bilanciata. La dieta mediterranea è l’ideale da consumare per un fisico tonico per l’estate proprio perché equilibrata.

Dieta mediterranea: cibi sani

Uno stile di vita considerato il migliore proprio perché ricco di tantissimi alimenti che fanno bene al fisico e alla salute, in generale. La dieta mediterranea fonda la propria alimentazione su cibi di origine vegetale, quali verdura, frutta fresca e legumi, pane, pasta e cereali soprattutto integrali perché ricchi di fibre.

In questo stile alimentare è consentito l’uso dell’olio extravergine d’oliva a crudo e in quantità moderate, Si può consumare carne, soprattutto la bianca, oltre al consumo di pesce e uova. Il latte e i derivati, soprattutto se con pochi grassi, si possono consumare quotidianamente. Per quanto riguarda i condimenti, bisogna limitare l’uso del sale e optare per erbe aromatiche o spezie come la curcuma che è anche uno degli ingredienti principali dell’integratore Piperina e Curcuma Plus.

Il vino va consumato in maniera moderata durante i pasti. La dieta mediterranea deve essere tripartita in modo d’avere un rapporto bilanciato dei vari macronutrienti, quindi:

45-60% di glucidi complessi, come l’amido dei cereali

di glucidi complessi, come l’amido dei cereali 10-12% di proteine

di proteine 20-35% di grassi che comprende tutti quelli presenti nei prodotti animali tranne il pesce.

Bisogna consumare almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura in quanto apportano vitamine, sali minerali e tantissime fibre. Si ricorda di variare gli alimenti durante l’arco della giornata cercando di prediligere sempre frutta e verdura, considerati cibi sani che non devono mai mancare.



Dieta mediterranea: il miglior integratore

Per migliorare i risultati della dieta mediterranea ed essere pronte per il mare e la prova costume, a questi cibi sani e alimentazione bilanciata, si consiglia di associare un buon integratore per massimizzare il tutto. Il migliore, al moneto, tra i tanti in commercio, è Piperina & Curcuma Plus, un prodotto a base naturale made in Italy. Un prodotto efficace come dimostrato sia dai professionisti in questo campo, ma anche dagli esperti.

L’integratore naturale Piperina e curcuma è attualmente il più utilizzato e abbinato nell’attività fisica e nella dieta. Questo grazie all’assenza di controindicazioni e per i risultati ottenuti.

Un prodotto salutare e che funziona, come notificato anche dal Ministero della Salute, segno della sua garanzia. L’integratore che bisogna associare a una dieta bilanciata, ma anche a del movimento. Possono consumarlo tutti coloro che ci tengono a stare bene sotto ogni punto di vista. Piperina & Curcuma Plus velocizza il metabolismo permettendo di bruciare le calorie e aiuta anche nell’assimilazione digestiva.

Inoltre, placa l’appetito evitando di abbuffarsi ai pasti principali e depura l’organismo grazie alle proprietà degli ingredienti naturali presenti al suo interno. Adatto a tutti sia uomini che donne, sebbene non sia consigliato alle donne in gravidanza e a coloro che hanno disturbi a livello gastrointestinali. Molto facile d’assumere perché ne basta una compressa prima dei pasti con dell’acqua.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali, proprio perché si compone d’ingredienti naturali come la piperina che velocizza il processo metabolico garantendo il giusto peso forma, la curcuma, una spezia consigliata per le sue proprietà depuranti dal momento che elimina le scorie e le tossine, purificando l’organismo. L’ultimo ingrediente, non meno importante, è il silicio colloidale che potenzia l’efficacia e le prestazioni dei due componenti menzionati poc’anzi.

Data l’esclusività e originalità del prodotto, non è ordinabile nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto, riempiendo il modulo di richiesta con i propri dati personali e inviare l’ordine nell’attesa dell’operatore per la conferma. L’integratore ha un costo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196€ con la spedizione gratis. Il consumatore può scegliere tra le seguenti forme di pagamento: Paypal, carta di credito o in contrassegno, ovvero in comodità in contanti direttamente al corriere.

