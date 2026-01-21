Dieta Paleolitica: Controversie e Opinioni a "La Volta Buona"

Durante un episodio recente del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, si è svolto un acceso dibattito riguardo alla dieta paleolitica. Il professor Giorgio Calabrese, noto esperto in nutrizione, ha manifestato il suo disappunto nei confronti di questo regime alimentare, sostenuto dalla biologa nutrizionista Caterina Borraccino. La discussione ha messo in evidenza le differenze di opinione che esistono nel campo della nutrizione e della salute.

I fatti

La dieta paleolitica si basa sull’assunzione di alimenti considerati simili a quelli consumati dai nostri antenati durante il Paleolitico, includendo prevalentemente carne, pesce e uova, mentre escludendo cereali, latticini e legumi. Calabrese, tuttavia, ha criticato questo approccio, evidenziando che l’età media durante quel periodo storico era di soli 23 anni.

Le evidenze scientifiche a sostegno delle critiche

Durante il confronto, Calabrese ha fatto riferimento a studi scientifici e alle nuove linee guida alimentari elaborate negli Stati Uniti, dove si propone un maggiore consumo di proteine. Il professore ha affermato: “Le istituzioni sanitarie, incluso il Ministero della Salute, sconsigliano questo tipo di dieta”, evidenziando come i dati scientifici non supportino l’adozione della dieta paleolitica come modello nutrizionale valido. Borraccino ha risposto con fermezza, negando di promuovere integratori alimentari, ma la tensione è aumentata quando Calabrese ha chiesto: “E allora, da dove ricavate le fibre?”

Le conseguenze

La conduttrice Caterina Balivo ha cercato di riportare la calma tra i due esperti, sottolineando l’importanza di accettare che molte persone scelgono di seguire la dieta paleolitica. Balivo ha invitato a mantenere toni pacati e a considerare le opinioni di tutti gli interlocutori, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo.

Implicazioni per la salute e il benessere

Le diete, comprese quelle più controverse come quella paleolitica, hanno un impatto diretto sulla salute e sul benessere delle persone. È essenziale che i consumatori siano informati e consapevoli riguardo alle scelte alimentari, avendo sempre come riferimento le evidenze scientifiche e le raccomandazioni degli esperti. Il professor Calabrese ha ribadito l’importanza di una dieta equilibrata, che consideri non solo i macronutrienti, ma anche le vitamine e i minerali necessari per il corretto funzionamento dell’organismo.

Il dibattito tra il professor Calabrese e la nutrizionista Borraccino ha messo in luce la complessità del tema alimentare e l’importanza di un approccio critico e informato. La diversità delle opinioni stimola un dialogo costruttivo nel campo della nutrizione, e la trasmissione di informazioni corrette e basate su evidenze scientifiche è cruciale per il benessere pubblico.