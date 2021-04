Difetti del naso: i metodi alternativi alla rinoplastica

I difetti del naso, come troppo grande o con gobbe, si possono trattare con il miglior rimedio in commercio.

Sono diversi gli inestetismi del naso e le possibili imperfezioni. Ecco quali rimedi optare per migliorare i difetti del naso senza ricorrere alla chirurgia.

Difetti del naso

Il naso, essendo al centro del viso, caratterizza bene il volto, sia per quanto riguarda gli aspetti positivi che negativi. Non tutte sono soddisfatte di questo lato e trovano tantissimi difetti del naso. Queste piccole imperfezioni e inestetismi rischiano di condizionare, non solo il rapporto con se stessi, ma anche con gli altri.

Nel momento in cui il naso presenta dei difetti, quali troppo grosso o setto nasale deviato, anche il volto risulta con l’apparire sgraziato e poco armonioso. Per correggere i difetti del naso, non sempre la rinoplastica, perlomeno nei casi meno gravi, è la soluzione adatta. Sono in molti coloro che, per paura de bisturi o per via dei costi esosi, puntano su altri metodi efficaci allo stesso modo.

Per risolvere queste piccole imperfezioni, si può ricorrere anche a trattamenti come il rinofiller, ossia delle punture da effettuare nel naso e che possono aiutare a correggere e migliorarne l’aspetto in modo da sentirsi maggiormente sicure di se stesse.

Il trucco, la tecnica del contouring permette di nascondere i difetti del naso e camuffarli grazie al make up, quindi all’uso di prodotti, quali correttore e fondotinta che permettono di giocare sui chiaro scuri in modo da assottigliare il naso e renderlo più piccolo. Ci sono poi anche altri piccoli trucchi da usare: si può distogliere l’attenzione dal naso per concentrarlo sullo sguardo o la bocca.

Difetti del naso: quali sono

Sono tantissimi e vari i difetti del naso, ma è possibile riuscire a trattarli e combatterli senza l’intervento e l’uso del bisturi. Il naso iperconvesso oppure a gobba è uno dei peggiori inestetismi che si differenzia per uno sviluppo eccessivo di cartilagine ossea ed è possibile minimizzarlo o camuffarlo grazie alla tecnica del nose contouring oppure ad alcuni esercizi di ginnastica facciale.

La presenza delle gobbe, il naso a punta oppure il setto nasale deviato sono solo alcuni degli inestetismi e difetti che riguardano questo aspetto e lato. Il naso, essendo una parte centrale del viso, può presentare difetti come le narici troppo larghe che tendono a notarsi subito. Un difetto del genere rende il viso poco armonioso, ma è possibile trattarlo con il rinofiller evitando così il bisturi.

Il setto nasale storto può essere dovuto sia a fattori congeniti, quindi dalla nascita, ma anche in seguito a un trauma, quale un incidente sportivo che ha coinvolto proprio questa parte. Un inestetismo del genere comporta anche delle difficoltà dal punto di vista della respirazione in quanto impedisce di respirare in modo corretto andando incontro a difficoltà, anche quando si dorme.

La punta indirizzata verso il basso rientra tra i difetti del naso maggiormente comuni e dona una asimmetria al volto. Rimodellare la punta con tecniche meno invasive come il rinofiller sicuramente aiuta a dare un aspetto maggiormente simmetrico e proporzionato. Il naso grande, quindi particolarmente importante è uno dei difetti ai quali bisogna far fronte.



Difetti del naso: miglior correttore nasale

Per i difetti del naso che sono stati menzionati e per altri casi meno gravi, non è necessario ricorrere al bisturi, ma ci sono una serie di alternative e metodi efficaci che prescindono dalla rinoplastica. La migliore soluzione consigliata da esperti e consumatori è Rhino Correct, un correttore nasale che ha proprio lo scopo di correggere i difetti e inestetismi del naso. Proprio per questo è definito e riconosciuto come il correttore nasale ufficiale. Infatti è la migliore soluzione alternativa alla rinoplastica per i difetti lievi del naso.Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si tratta di un dispositivo che basta indossare soltanto per 15 minuti al giorno in modo da ottenere risultati efficaci in poco tempo. Considerato l’alternativa al bisturi e ai costi esosi dell’operazione chirurgica. Un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo realizzato in silicone anallergico che rimodella il naso. Un tutore che si compone di cuscinetti in silicone regolabili che comprimono in maniera delicata la cartilagine per rimodellarla e dare al volto un aspetto simmetrico e proporzionato.

Corregge in maniera graduale e naturale la forma del naso evitando tutti quegli effetti collaterali, che sono tipici di un intervento, quale la rinoplastica. Si posiziona come fosse una normale molletta. Non causa irritazioni o arrossamenti in quanto si aderisce perfettamente alla pelle, anche a quelle maggiormente sensibili e delicate.

Elimina le irregolarità, rende le proporzioni del naso maggiormente armoniose ed equilibrate, ripristina la simmetria, migliora e riduce le dimensioni del naso, leviga ed elimina le gobbe. Assottiglia il naso, oltre a migliorare la punta. Si può utilizzare per 3-4 volte a settimana per circa 15 minuti al giorno. L’uso costante di questo tutore nasale permette di modificare il tessuto cartilagineo di due millimetri al mese.

Per ordinare Rhino Correct, considerando che non è disponibile online o nei negozi fisici, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo di richiesta che si trova e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta promozionale momentanea al costo di 49€ invece di 78€ con la spedizione gratis. Per il pagamento, il consumatore può scegliere il metodo che preferisce tra Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.