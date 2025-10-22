Difficoltà dei turisti russi nell'acquisto di SIM locali: ecco cosa sapere

Il panorama delle telecomunicazioni in Russia sta attraversando un cambiamento significativo, specialmente per quanto riguarda i turisti stranieri. Secondo un rapporto pubblicato dal sito di notizie RBC, le nuove regole per l’acquisto di SIM card locali hanno reso questo processo estremamente complicato, dissuadendo quasi totalmente i visitatori dall’ottenere un numero di telefono russo.

Negli ultimi mesi, l’introduzione di normative rigorose ha imposto ai turisti di seguire una serie di passaggi complessi per registrarsi. Queste misure, giustificate dalle autorità come un modo per combattere frodi e spam, hanno avuto l’effetto di ridurre notevolmente il numero di nuovi utenti stranieri sui reti mobili russi.

I fatti

A partire da luglio, i visitatori che desiderano acquistare una SIM russa devono registrarsi su un portale governativo e ottenere il corrispettivo locale di un numero di previdenza sociale. Questo processo include anche la raccolta di dati biometrici presso una banca e la necessità di firmare un contratto di persona presso un negozio di telefonia mobile.

Le difficoltà per i turisti

Andrei Rego, vicepresidente del principale operatore mobile MTS, ha evidenziato come sia quasi impossibile per i turisti completare questa procedura senza conoscere il russo o avere un aiuto locale. La complessità del sistema ha portato a una situazione in cui circa un terzo degli stranieri che iniziano il processo abbandonano l’idea. Questo ha avuto un impatto drammatico sul numero di turisti in possesso di SIM card russe, che sono scesi a meno del 1% delle nuove registrazioni, un calo significativo rispetto al 20% del 2024.

Proposte alternative per facilitare l’accesso

Di fronte a questa situazione, MTS ha suggerito una soluzione alternativa che permetterebbe ai turisti di pre-registrarsi attraverso l’app ruID prima del loro arrivo in Russia. Questo approccio consentirebbe loro di acquistare una SIM card valida per due settimane, caricando in anticipo scansioni del passaporto, foto e campioni vocali. I dati verrebbero poi verificati automaticamente ai controlli di frontiera, semplificando notevolmente l’intero processo.

Il futuro delle telecomunicazioni per i turisti in Russia

Tuttavia, i visitatori che intendono rimanere più a lungo dovranno comunque affrontare l’intero iter di verifica. Attualmente, il Ministero dello Sviluppo Digitale della Russia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla proposta di MTS, lasciando quindi incertezze riguardo alla futura accessibilità delle SIM per i turisti.

In questa situazione, la combinazione di normative severe e la mancanza di assistenza linguistica stanno rendendo il soggiorno in Russia meno pratico per i viaggiatori internazionali. Le telecomunicazioni, un aspetto essenziale per la comunicazione e l’accessibilità, diventano dunque un ostacolo, allontanando ulteriormente i potenziali visitatori.

La notizia è arrivata alle autorità russe, che perseguono misure per migliorare la sicurezza e ridurre le frodi. Tuttavia, il costo di tali misure sembra ricadere sui turisti. La speranza è che in futuro possano essere trovate soluzioni più equilibrate per garantire che i visitatori possano comunicare facilmente senza dover affrontare barriere burocratiche e linguistiche.