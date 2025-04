Diletta Leotta ha raccontato cosa le è successo di così terribile e imbarazzante in aeroporto in Germania quando è stata fermata dalla polizia tedesca.

Diletta Leotta fermata in aeroporto, la terribile esperienza: “Ha iniziato a toccarmi”

Diletta Leotta, nel corso del programma 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini, ha raccontato la sua terribile esperienza con la polizia tedesca. La showgirl e conduttrice si trovava in Germania dove vive il marito Loris Karius, in procinto di tornare in Italia, ma al momento dei controlli al check-in è stata bloccata da un’agente.

“Ti devo controllare”, le ha detto la poliziotta tedesca. “Mentre faccio il passaggio del metal detector, arriva una poliziotta cattivissima che mi dice che deve controllarmi. Io mi prostro e la signorina inizia a toccarmi”, ha raccontato la Leotta.

Diletta Leotta e il racconto imbarazzante

Al momento dei controlli all’aeroporto in Germania, per tornare in Italia, Diletta Leotta ha poi raccontato di essersi sentita fortemente in imbarazzo.

“A un certo punto mi sono spogliata quasi completamente, avevo una canottiera, la signora ha iniziato a toccarmi, mi ha strizzato le tette, ero un po’ in imbarazzo. Poi mi dice alza le ascelle e io sto male, perché soffro un sacco il solletico!”.

La conduttrice di Dazn le ha poi risposto: “Guarda, non ho niente nelle ascelle, ma lei insisteva che doveva farmi questo solletico sotto le ascelle. È stata una tortura incredibile e per di più mi ha chiesto anche di togliere le scarpe e mi ha fatto il solletico anche sotto i piedi”.

La fobia del solletico

Un incubo per la Leotta che ha concluso il racconto spiegando il motivo della sua fobia per il solletico: “E’ un trauma perché da piccola mio fratello mi bloccava a terra e me lo faceva. Mi facevo persino la pipì addosso”.