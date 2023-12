Diletta Leotta sotto accusa: "Trascuri tua figlia, non sei una brava madre"

Diletta Leotta si è trovata a replicare contro chi, in queste ore, l’ha presa di mira per aver trascurato sua figlia Aria.

Diletta Leotta replica agli haters

Lo scorso agosto Diletta Leotta è diventata madre della sua prima figlia, Aria, e a seguire ha ripreso a svolgere come di consueto i suoi numerosi impegni di lavoro. Nelle scorse ore la conduttrice ha replicato contro chi l’ha presa di mira perché avrebbe “trascurato la sua bambina”, e infatti c’è chi le ha scritto: “Non è mai con lei”, e ancora: “Fate i figli per farli crescere ad altri, bah…”. Diletta Leotta ha rotto il silenzio in merito alla questione confessando via social:

“Riprendere a lavorare dopo appena un mese dal parto è stato bellissimo ed emozionante. Tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in uno stato di grazia e dopo un mese sei ancora in quella bolla. Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica. Tornare a lavoro dopo il parto non è stato difficile, basta organizzarsi, cambia il concetto di tempo, però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l’incastro giusto”, e ancora: “Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo, diciamo che la gente sui social non sia proprio carina quando ti accusa di lasciare tua figlia a casa per andare a lavorare, servirebbe un pò più di educazione culturale e umana. Chiaramente – prosegue la conduttrice – ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no e una mamma che ha voglia di lavorare è giusto che lo faccia perché vuol dire che la fa stare meglio”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più su di lei e sulla crescita della piccola Aria.