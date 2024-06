Tutto pronto a Vulcano, in Sicilia, per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La conduttrice sportiva sposa il suo principe azzurro, colui che le ha regalato la gioia di diventare mamma per la prima volta.

Diletta Leotta sposa Loris Karius a Vulcano

Sabato 22 giugno 2024, Diletta Leotta sposa Loris Karius. La coppia ha scelto di giurarsi amore eterno a Vulcano, in Sicilia, alla presenza di familiari e tanti amici. Ovviamente, ci sarà anche la piccola Aria, nata nel 2023. Dopo le nozze, la conduttrice sportiva e il calciatore festeggeranno presso l’esclusivo Therasia Resort, che vanta menù con prezzi da 1,500 euro.

Gli invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius sono stati invitate 160 persone. Tra gli amici della conduttrice sportiva ci sono: Elodie (che sarà anche sua damigella), Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la consorte Alice Campello, Rossella Fiamingo col fidanzato Gregorio Paltrinieri, Francesca Muggeri ed Eleonora Berlusconi (una delle testimoni della sposa). Top secret l’abito scelto da Diletta, ma sappiamo che gli sposi arriveranno a Vulcano a bordo di un elicottero. Un ingresso trionfale, perfetto per le condivisioni social.

Matrimoni 2024: tutte le nozze Vip

Sono stati tanti i matrimoni Vip del 2024. Ad essersi già giurati amore eterno sono stati: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Guenda Goria e Mirko Gancitano e Pippo Inzaghi e Angela Robusti. Nei prossimi giorni o mesi, si sposeranno: Simona Ventura e Giovanni Terzi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Alessandro Vespa e la compagna, Daniela Ferolla e Vincenzo Novari, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Paulo Dybala e Oriana Sabatini e Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla (per la 12esima volta).