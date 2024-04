Diletta Leotta ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua in un luogo che le è particolarmente caro: le splendide Isole Eolie, nel nord della Sicilia. Qui, la conduttrice ha potuto godersi qualche giorno di relax e spensieratezza insieme alla sua adorata figlia Aria, frutto del suo amore con il portiere Loris Karius.

Il ritorno al paradiso terrestre delle Isole Eolie

Le Eolie, con i loro paesaggi mozzafiato e le acque cristalline, hanno rappresentato per Diletta Leotta un’oasi di pace e serenità durante le festività pasquali. In compagnia della sua piccola, la conduttrice ha potuto godersi momenti di puro relax, alternando bagni in piscina a emozionanti giri in barca tra le incantevoli isole.

Il posto del cuore di Diletta

Nel video condiviso sulle sue Instagram stories, Diletta Leotta ha colto l’attimo di felicità mentre era a bordo della barca, i capelli al vento e lo sguardo rivolto verso l’arcipelago delle Eolie sullo sfondo. La frase “My place“, il mio posto, che accompagna il video, testimonia il legame profondo che la conduttrice ha con questo angolo di paradiso. La vacanza di Diletta Leotta assume un significato ancora più speciale considerando il contesto della sua storia d’amore con Loris Karius. I due si sono conosciuti nel 2022 a Parigi. La scoperta della gravidanza di Diletta, seguita dalla nascita di Aria, ha arricchito ulteriormente il legame tra la coppia, nonostante la distanza che li separa tra Milano e Londra.