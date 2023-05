Un uomo di 46 anni è stato arrestato, insieme ad un complice, per aver aggredito e rapinato l’anziano zio disabile. L’uomo è stato minacciato con un coltello.

Disabile aggredito e rapinato: arrestati il nipote e un complice

Un uomo di 46 anni, insieme ad un complice, è stato arrestato per aver aggredito e rapinato l’anziano zio disabile. L’uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta, in provincia di Siracusa. L’anziano vedovo, dopo aver pranzato, si era disteso a letto per riposare, ma si è trovato davanti un uomo che, minacciandolo con un coltello, gli ha chiesto di consegnargli i soldi che erano custoditi in un borsello.

I due rapinatori sono stati arrestati

Quando la vittima si è rifiutata, il rapinatore lo ha aggredito, con pugni al viso e, dopo aver preso il borsello, è scappato insieme al complice che faceva da palo, che si è scoperto essere il nipote della vittima. I carabinieri, chiamati da alcuni vicini di casa, sono riusciti a rintracciare i due rapinatori e ad arrestarli. L’anziano è stato portato all’ospedale Muscatello di Augusta, dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il borsello, con circa mille euro, gli è stato subito restituito, mentre gli arrestati sono stati portati nel carcere di Cavadonna.