Disabile cade con la sedia a rotelle sui binari della Union Square: salvato in extremis

Un uomo disabile è stato salvato in extremis, dopo essere finito accidentalmente con la sua sedia a rotelle tra i binari della stazione Union Square

Una caduta accidentale ed un uomo disabile si è ritrovato sui binari della stazione Union Square, solo una delle stazioni della metropolitana di New York City. Il disabile è stato salvato in extremis grazie al tempestivo intervento di alcuni uomini, che sono riusciti a riportarlo sulla piattaforma, sano e salvo.

Disabile cade sui binari a Union Square

Si sarebbe potuta concludere in tragedia la vicenda che ha coinvolto un uomo disabile, che nella mattinata di mercoledì 4 agosto 2021 è caduto sui binari della stazione metropolitana Union Square di New York.

Il disabile è stato salvato grazie al tempestivo intervento di una catena umana di soccorsi, a pochissimi secondi di distanza temporale dal passaggio di un treno sui binari e dunque praticamente in extemis.

La vicenda è stata ripresa in un video, che è stato registrato da Lauren Mennen, una giornalista del CNN, la registrazione è diventata in pochissimo tempo virale e ha scatenato anche alcune polemiche, oltre agli apprezzamenti per l’eroe che ha salvato il disabile.

Disabile cade sui binari a Union Square: le sue condizioni

Dopo essere stato tratto in salvo, l’uomo caduto sui binari della Union Square Station, con la sua sedia a rotelle, è stato prontamente trasportato presso il Bellevue Hospital, al fine di ottenere le cure necessarie, anche se fortunatamente non avrebbe riportato alcuna conseguenza grave, ma solo alcune ferite provocate dalla caduta.

Secondo quanto riportato dalle principali testate locali, l’uomo sarebbe giunto presso la struttura ospedaliera in condizioni stabili e assoltuamente cosciente. Le sue condizioni di salute attualmente sono stabili e non destano alcuna preoccupazione.

Disabile cade sui binari a Union Square: il video e le parole della Mennen

Il video diffuso in rete e divenuto virale, che mostra le immagini del salvataggio del disabile caduto sui binari della Union Square Station con la sua sedia a rotelle, è stato registrato dalla giornalista Lauren Mennen della CNN.

Dalle immagini si vede il disabile in evidente difficoltà e il tempestivo intervento di un uomo, che non esita neanche un attimo a gettarsi sui binari per salvarlo, in seguito altre persone accorrono ad aiutarlo, fino a formare una catena umana di salvataggio di cinque individui.

L’aspetto scioccante della vicenda, che emerge dal video è il fatto che a pochissimi secondi dal salvataggio dell’uomo, un treno sarebbe passato proprio dove il disabile era caduto. La giornalista della CNN ha così commentato l’impresa eroica condotta dall’uomo che ha salvato il disabile:

“Un uomo è entrato subito in azione. Non ci ha pensato due volte ad andare su quei binari”.

E ancora: