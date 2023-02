Disabile massacrato da tre immigrati: volto tumefatto e naso rotto

Un uomo di 50 anni disabile è stato pestato da alcuni immigrati: è successo a Roma, in un parco, lo scorso lunedì 6 febbraio 2023.

Roma, disabile pestato in un parco da immigrati

La denuncia è partita dalla sorella dell’uomo. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale: ha il volto tumefatto e una frattura al naso.

Si tratta dell’ennesima aggressione shock a Roma: il pestaggio è avvenuto nel parco del Pineto, a Roma Nord, teatro già in passato di diverse violenze sessuali da parte di immigrati.

Il 50enne vittima dell’aggressione soffre di un ritardo cognitivo diagnosticato ed è stato avvicinato da tre immigrati mentre alle 15.30 era al parco.

L’aggressione

Stando al racconto, l’uomo è stato avvicinato dai tre con la scusa di un accendino, ma lui ha semplicemente comunicato ai tre che non fumare. Tuttavia, i tre hanno continuato a dargli fastidio e quando ha cercato di allontanarsi lo hanno seguito ed afferrato per il cappuccio della felpa; l’hanno trascinato dietro una siepe e qui l’hanno riempito di botte e derubato dello zaino. Soltanto l’arrivo di due passanti che hanno notato la scena ha fatto sì che i tre si fermassero e scappassero.

Da quanto riferito agli investigatori i tre ragazzi avevano un’età compresa tra i 22 e i 28 anni.

L’arrivo della polizia

Sul posto è arrivata poco dopo la polizia, chiamata dai due testimoni, mentre l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale.

La sorella della vittima ha sporto denuncia presso la polizia di Primavalle una volta parlato con il fratello, qualche giorno dopo l’aggressione.