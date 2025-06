Il dramma del disastro aereo Air India ha segnato per sempre le vite di chi è sopravvissuto e dei familiari delle vittime. Tra loro, Vishwash, l’unico sopravvissuto della tragedia, ha lasciato l’ospedale per partecipare ai funerali del fratello a Diu, in India. Un momento di grande dolore e commozione, reso ancora più intenso dal gesto toccante che ha fatto durante la cerimonia, lasciando tutti senza parole.

Disastro Air India: il crollo del Dreamliner e la storia dell’unico sopravvissuto

Il 12 giugno 2025, un grave incidente aereo ha scosso l’India: un volo Air India Dreamliner diretto a Londra è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, nel Gujarat. Il disastro ha provocato la morte di almeno 241 persone a bordo e 28 a terra.

L’unico superstite è Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, seduto al posto 11A vicino a un’uscita di emergenza. Questa posizione gli ha consentito di sfuggire alle fiamme e al fumo, seppur tra grandi difficoltà. Si racconta che abbia tentato disperatamente di tornare indietro per salvare il fratello Ajay, presente sullo stesso volo, ma senza riuscirci.

Disastro Air India, il drammatico gesto dell’unico sopravvissuto al funerale del fratello morto

Oggi, mercoledì 18 giugno, Vishwash Kumar Ramesh ha lasciato l’ospedale per prendere parte ai funerali del fratello Ajay, celebrati a Diu, in India. Nonostante le ferite ancora evidenti, ha avuto la forza di sorreggere la bara, un gesto carico di dolore che ha toccato profondamente tutta la comunità locale.

Nei giorni precedenti, il Primo Ministro Narendra Modi e il Ministro dell’Interno Amit Shah gli hanno fatto visita in ospedale, portando il loro sostegno e la vicinanza del governo in questo momento di grande sofferenza per la sua famiglia.