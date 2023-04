Disney licenzia 4000 persone. L'annuncio della compagnia: "Sono decisioni difficili"

Era nell’aria dalla fine del 2022, da quando il CEO Bob Iger aveva promesso che la compagnia avrebbe risparmiato 5,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Migliaia di dipendenti della The Walt Disney Company verranno licenziati in quella che è la seconda di tre ondate di maxi-licenziamenti. Ricordiamo che la prima risale al mese scorso, al 27 marzo, mentre la terza potrebbe essere prevista a giugno.

Disney licenzia 4000 dipendenti: “Decisioni che nessuno di noi prende alla leggera”

I co-chairmen di Disney Entertainment Alan Bergman e Dana Walden avevano annunciato in una nota allo staff: “Ogni decisione è stata presa con lunghe riflessioni, e stiamo facendo il possibile per assicurarci che questo processo venga condotto con rispetto e compassione”.

È stato poi altresì aggiunto: “I team di leadership senior hanno lavorato diligentemente per definire la nostra futura organizzazione e la nostra più grande priorità è stata quella di farlo bene, piuttosto che farlo in fretta […] Riconosciamo che è stato un periodo di incertezza e ringraziamo tutti per la vostra comprensione e pazienza”.

L’industria dell’intrattenimento è in crisi

Questa ondata di licenziamenti è solo uno degli effetti della crisi che sta affrontando l’industria dell’intrattenimento. Stando a quanto è stato ricordato da Reuters, già all’inizio del 2022 Netflix aveva registrato la prima perdita di abbonati nell’arco di un decennio mentre Wall Street aveva iniziato a valutare l’effettiva redditività rispetto alla curva di crescita del numero di abbonati.