Disoccupazione, gli ultimi dati Istat: percentuale in calo

Il tasso di disoccupazione in Italia è in calo. A confermarlo sono i dati raccolti dall'ultimo report dell'Istat

L’Istat ha fornito un report che analizza i dati sul lavoro in Italia. Per quanto riguarda il mese di novembre, la disoccupazione nel nostro Paese è scesa di qualche punto percentuale, mentre l’occupazione è rimasta invariata e il tasso di inattività è cresciuto di più del 30 per cento.

Istat, dati disoccupazione: i numeri

Il tasso di disoccupazione in Italia nel mese di novembre ha fatto registrare un interessante calo percentuale, fino ad assestarsi al 7,5%. L’occupazione, invece, è rimasta stabile al 61,8%. Dall’altra parte, il tasso di inattività cresce aancora e si assesta al 33,1%. Rispetto al mese precedente, comunica l’Istat, che fornisce ogni 30 giorni questo ripo di report, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre calano i disoccupati.

Istat, dati disoccupazione: il confronto

Osservando nello specifico, ci si accorge che ora l’occupazione è aumentata di circa 30mila unità tra le donne rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quella degli uomini rimane sostanzialmente stabile. Nel 2023, nel trimestre considerato (giugno-settembre) si è registrato un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6% rispetto al medesimo periodo del 2022: circa 130 mila occupati in più. Va anche sottolineato che, rispetto a 365 giorni fa, sono diminuiti gli inattivi tra i 15 e i 64 anni e sono calate le persone che sono in cerca di lavoro.