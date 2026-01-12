Disputa legale sull'appartamento di Larisa Dolina a Mosca

La vendita di un lussuoso appartamento a Mosca ha dato vita a una battaglia legale senza precedenti, coinvolgendo la celebre cantante Larisa Dolina e la giovane imprenditrice Polina Lurye. La vicenda ha preso piede quando Lurye, dopo aver acquistato l’immobile, ha scoperto che Dolina era stata vittima di una truffa orchestrata da falsi agenti dei servizi segreti russi.

, Lurye ha pagato circa 112 milioni di rubli (circa 1,4 milioni di dollari) per l’appartamento situato nel prestigioso distretto di Khamovniki. Tuttavia, la situazione si è complicata quando è emerso che Dolina non era stata informata della vera natura della transazione, portando alla luce un caso di frode.

La battaglia legale

La disputa riguardo all’appartamento ha rapidamente attirato l’attenzione dei media russi, diventando un caso emblematico per molte persone che si sentono trascurate dal sistema giudiziario. Dopo lunghe procedure legali, il Supremo Tribunale Russo ha emesso una sentenza a favore di Lurye nel mese di dicembre, riconoscendola come legittima proprietaria dell’immobile.

Le tempistiche dell’evacuazione

Con la decisione della corte, Dolina ha ricevuto un ultimatum: aveva cinque giorni per lasciare l’appartamento. Se avesse rifiutato, i funzionari giudiziari avrebbero potuto intervenire per forzare l’uscita. Tuttavia, l’avvocato di Dolina, Maria Pukhova, ha definito la richiesta di sfratto un “colpo di scena pubblicitario”, nonostante avesse affermato che la cantante era pronta a consegnare le chiavi.

Il contesto della truffa

Il dramma si è intensificato con l’emergere di dettagli sulla frode. Dolina, che ha 70 anni, ha inizialmente creduto di vendere la sua proprietà in modo legittimo. I truffatori, presentandosi come funzionari del FSB, hanno ingannato la cantante, portandola a completare la vendita senza rendersi conto della loro malafede.

Rivelazioni sullo stato attuale

Recenti rapporti indicano che Dolina era in vacanza negli Emirati Arabi Uniti all’inizio di gennaio e si aspettava di tornare in Russia a breve. Ciò ha sollevato interrogativi sul suo impegno nel risolvere la questione dell’appartamento a Khamovniki, lasciando Lurye in una situazione di incertezza.

In sintesi, questo caso ha messo in evidenza non solo la vulnerabilità delle personalità pubbliche alle frodi, ma anche le complessità del sistema legale russo. La sentenza della corte ha rappresentato una rara vittoria per i cittadini comuni in un contesto dove le connessioni politiche possono influenzare gli esiti giudiziari.